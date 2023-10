Omaggio a Italo Calvino al ” Viva Verdi”

La scelte del Viva Verdi di ricordare i 100 anni dalla nascita dello scrittore e paroliere Italo Calvino, autore di una corposa produzione che spazia dalle Cosmocomiche alle Fiabe Italiane, dalle Città Invisibili alle Lezioni americane, per ricordarne alcune, è di quelle davvero interessanti tra le tante che contrassegnano la ricorrenza. E così Loredana Paolicelli, e quanti hanno collaborato con lei per l’iniziativa, hanno organizzato per venerdi 20 ottobre , alle 20.30, alle Monacelle, un omaggio in musica su ‘ Le città invisibili’ con la voce recitante di Vincenzo Failla, Pentarte Ensemble, Federico Galieni violino, Guido Arbonelli clarinetto, Aldo Maria Taggeo trombone e Fabrizio D’Antonio Percussioni. Nel frattempo ripassate Calvino in biblioteca o in libreria…



biografia di Failla

Vincenzo Failla ha lavorato in teatro, cinema e tv al fianco di Foà, Moriconi, Bosetti, Cardinale, Zingaretti, De Sica, Moni Ovadia, Jean Sorel, Ralph Fiennes, Stanley Tucci ed è stato diretto da Cobelli, Squarzina, Garinei, Squitieri, Luchetti, Pupi Avati, Faenza. Interprete di molte Operette, Musical e Commedie Musicali, tra cui Rugantino con E. Brignano con repliche anche a New York. Per la televisione ha preso parte a diverse Fiction, tra cui: Distretto di Polizia, Provaci ancora Prof., Commissario Montalbano, Squadra Antimafia e, soprattutto, La Squadra su Rai3, per ben otto anni, interpretando il Dott. Mari, medico legale. A preso parte a svariate serie per Amazon e Disney+. È inoltre musicista, timpanista lirico/sinfonico e batterista jazz. Come cantante ha pubblicato il CD: Anatomopatologìa dello Swing. Si é laureato in Discipline Musicali Jazz al Conservatorio “L. Refice” di Frosinone. Svolge un’intensa attività di lettore e voce recitante e come didatta insegna recitazione e lettura interpretata presso: Voice Art Dubbing a Roma, Napoli, Bari;

Come voce recitante ha pubblicato i CD “Scomposizioni, la canzone italiana recitata” e “Primo Libro di Canzoni a quattro voci di Marc’Antonio Mazzone”.

Ha pubblicato, con Riccardo Cascadan, il manuale “Come Posso Dire” sugli aspetti della prosodia e della ortoepia.

TEATRO IN MUSICA CONTEMPORANEO

Omaggio ai 100 anni dalla nascita di Italo CalvinoProgetto di Teatro in Musica su “Le città invisibili”in collaborazione con Pentarte associazione di RomaPENTARTE ENSEMBLEViolino: Federico GalieniClarinetto: Guido ArbonelliTrombone: Aldo Maria TaggeoPercussioni: Fabrizio D’AntonioRegia e Voce recitante: Vincenzo Failla Direzione progetto: Albino Taggeo Musiche originali scritte in prima nazionale di Ada Gentile, Albino Taggeo, Paolo Rotili, Loredana Paolicelli – Daniele Belardinelli, Roberta Silvestrini, Giovanni D’Aquila, Lamberto Lugli, Riccardo Piacentini, Mauro Porro, Matteo D’Amico, Stefano CucciSERATA CON DEGUSTAZIONI DEI NOSTRI FOOD SPONSORProgrammaProgrammaYLe città e i segni: TamaraAlbino TaggeoLe città e gli scambi: Cloe Stefano Cucci.Le città e i segni: Tecla Roberta SilvestriniLe città sottili: ZenobiaLoredana Paolicelli – Daniele BelardinelliLe città e gli occhi: Valdrada Giovanni D’AquilaLe città e i morti: Adelma Matteo D’AmicoLe città e il desiderio: Despina Riccardo PiacentiniLe città e la memoria: Diomira Ada GentileLe città e i segni: Zirma Paolo RotiliLe città e i morti: Sofronia Lamberto LugliLe città e il nome: Irene Mauro PorroBiglietti euro 10Ridotto euro 7 per soci Arteria, Unitep, studenti.Prenotazioni nei 7 giorni precedenti l’evento tramite messaggio Whatsapp 3351267243E-mail prenotazioni@arteriamatera.itPrevendita presso Cartoleria Montemurro, via delle Beccherie 69 tel. 0835333411