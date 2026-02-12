Oh che bel pastello… Ma sono quelli di Ginetto per i ”ragazzi di via Roma”

E a 30 anni, il prossimo 25 giugno, dalla scomparsa non potevano che salutare con un titolo allegro e con quella consueta ironia che contraddistingueva il suo modo di interloquire e di intrattenersi con amici di lunga data e artisti del ”comune sentire” creativo. Incontri tra via Ridola e lo studio dell’arco di vico Case Nuove dove aveva lo studio e che nel prossimo sabato dedicato alla festa degli Innamorati ritorneranno ”idealmente” quando in tanti verranno ad ammirare, presso lo Studio Arti Visive, la mostra ”I ragazzi di via Roma” curati da Michele Saponaro e Giuseppe Miriello. Via Roma dei ricordi, delle impressioni trasformate in opera per l’amore profuso per la Città dei Sassi, la sua cultura, il dialetto e per una identità- vuoi per ignoranza, vuoi per scarsa cultura nel guardarsi intorno e dentro- spesso dimenticata, a vantaggio di slogan e anglicismi vuoto a perdere. Ginetto li avrebbe folgorato con un ” Camin…” e un’occhiataccia. E le sue opere sono un invito a non dimenticare radici, storia e tradizioni della nostra città, aldilà dei titoli ricorrenti di ”capitale”. Matera ha un capitale di ”memorie” da difendere e far conoscere e Guerricchio, che abbiamo conosciuto, lo ha impresso su tela e cartoncino. Il resto lo troverete nel comunicato di presentazione della mostra



IL COMUNICATO STAMPA

Mostra “I ragazzi di via Roma” di Luigi Guerricchio nel 30° anniversario della sua morte nello studio Arti Visive di Matera

Sabato 14 febbraio 2026 alle ore 18 nello Studio Arti Visive in via delle Beccherie a Matera, fondato dall’artista materano Franco Di Pede, sarà inaugurata la mostra “I ragazzi di via Roma” dell’artista materano Luigi Guerricchio, a cura di Michele Saponaro e Giuseppe Miriello.

La mostra, promossa dall’Archivio Luigi Guerricchio, curato con dedizione e impegno da Antonio Guerricchio, nasce in occasione del trentesimo anniversario della scomparsa dell’artista e si avvale del patrocinio morale del Comune di Matera e della collaborazione della storica dell’arte Milena Ferrandina, autrice del saggio critico pubblicato nella plaquette-catalogo, che contiene anche una poesia inedita di Roberto Linzalone, amico fraterno di “Ginetto”.

Viene esposto per la prima volta un ciclo di dodici pastelli della metà degli anni Ottanta che ritrae i “ragazzi di via Roma”, colti nei momenti del passeggio e dello stare insieme, testimoni silenziosi di un tempo di transizione. Sono gli anni in cui Matera conosce profondi mutamenti del proprio tessuto urbano e sociale, che Guerricchio seppe restituire con grande sensibilità e lucidità.



Questi i titoli delle opere esposte: Ci siamo tutti, Le due ragazze, L’incontro, Il tuo sorriso, La vittoria, La ragazza del panino, Bagnanti, Il tuo sguardo, Oltre la luna, Con lo zaino, Il rock, Io canto.

Come scrive Milena Ferrandina: «Le opere di Luigi Guerricchio dedicate agli adolescenti, forse anche un po’ legate al ricordo dei suoi allievi, documentano con attenzione i gesti, le posture e le interazioni dei giovani, cogliendo momenti sospesi che restituiscono la complessità dell’età di transizione tra infanzia e maturità. I corpi, rappresentati con precisione e partecipazione, non sono considerati come singoli individui, ma come elementi di un fenomeno collettivo che riflette le trasformazioni sociali e culturali del tempo. La pittura diventa così strumento di osservazione e registrazione del reale, un mezzo per restituire la fragilità e le dinamiche relazionali proprie di quell’età».

Riportiamo una testimonianza del Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti:

«Questa mostra riporta Matera a guardarsi nello specchio della propria memoria, attraverso l’opera di un artista che ha saputo raccontarla con sensibilità profonda e sincero affetto».



La mostra nasce nel solco dell’insegnamento di Bruno Munari, autore del libro Da cosa nasce cosa. Lo racconta il co-curatore Michele Saponaro «La celebre citazione chiarisce bene l’origine e il senso di questa mostra, nata non da un progetto espositivo preordinato, ma da una concatenazione di gesti concreti, di attenzioni e di scelte che hanno progressivamente preso forma. L’occasione iniziale è stata la realizzazione di un piccolo calendario da scrivania, concepito come gadget aziendale da Giuseppe Miriello, che da anni lavora su questo genere di edizioni per diverse realtà produttive».



Il resto della storia sarà raccontato all’inaugurazione.

Si ricordano infine i protagonisti, a vario titolo, non ancora citati: Franco e Cosimo Damiano Di Pede, che hanno condiviso sin dal primo momento il progetto espositivo; gli autori delle fotografie storiche riferite a quegli anni: Elio Arico (per concessione dello Studio Arti Visive), Francesco Cappiello, Vito Michele Di Lecce, Giuseppe Maino, Michele Masciandaro, Roberto Paolicelli (su indicazione di Emanuele Giordano); Francesco Adorisio per la grafica e l’impaginazione; Selecta per gli allineamenti cromatici; Centrostampa per la stampa dei calendari e della plaquette-catalogo, edita da Libri a Km Zero; Bottega d’Arte per la fornitura delle cornici; e, non ultimi, i ragazzi del servizio di accoglienza alla mostra: Marco Amendolagine, Francesca Destena, Noemi Scarano.

La mostra rimarrà aperta in orario pomeridiano fino a martedì 24 febbraio 2026, dalle ore 17.00 alle 20.30. Ingresso libero.

