Ormai Pasquale di Pede ci ha preso gusto nel mettere in musica, chitarra alla mano, le poesie di Gianni Rodari e ci sta riuscendo bene, accostandosi con orecchio e anima giusta nell’accompagnare le parole della quotidianità ai suoni che sanno di fatica, sacrifici, sorrisi e soddisfazioni. E il fresco di incisione ” Odori dei Mestieri” passa in rassegna droghieri, contadini, medici e fannulloni che non sanno di nulla. Perchè non hanno un mestiere. E il pensiero di Pasquale va al forno, ormai chiuso, di due sorelle di Cerchiara (Cosenza). Artigiane del grano e della farina, del lievito che si fa vita e del fuoco che è sacrificio mentre una bionda pagnotta cattura lo sguardo felice dei bambini. Come quelli dei rioni Sassi, che si consolavano con la fragranza di pane, scorza e mollica. E qui ci vuole un’altra filastrocca: ” F’rner ì cutt u’ ppen? Fornaio è cotto il pane? Ora tocca a te, Pasquale, infornare musica e versi.

Buon ascolto e, a cominciare dall’autore, passaparola