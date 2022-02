E’ una richiesta che è risuonata insistente a Matera, davanti all’edicola Futura, per il firma copie del numero 900 di Diabolik, il re del terrore, che quest’anno festeggia il 60° anniversario della nascita , grazie alla fervida fantasia delle genitrici Angela e Giuliana Giussani. Giuseppe Palumbo, coautore del numero speciale e disegnatore ufficiale delle avventure del freddo e calcolatore personaggio delle sfide impossibili, si è limitato a un ” mo’ mo’ …farò sapere”. Un accenno a nuovi lavori in cantiere, ma che ha nella sua testa e nella matita tra un autografo e un disegno personalizzato che tra qualche anno varrà una cifra, ma sopratutto simpatia, amore condiviso per i fumetti e tanta amicizia. ”A Frank” -ha scritto- a pagina 11 con Diabolik e il tema dell’avventura a tutta adrenalina ” 900 minuti di furore” ,mentre una mano posa una maschera dai tanti misteri e significati. E’ andato avanti per quasi due ore, nonostante il freddo, ma circondato dal calore di tanti amici e appassionati. Alcuni venuti anche da fuori provincia.



E così le copie dell’edicola Futura sono andate a ruba e così quelle di altre zone della città. Alcuni ne hanno fatto firmare anche per amici e per tutti una dedica e un invito a leggere e a magari a provare a disegnare, come ha fatto lui agli inizi che si divertiva con le avventure di Tiramolla, Capitan America, Alan Ford, il gruppo Tnt con la ”cariatide” di un servizio supersegreto, un conte Oliver dalle mani lunghe, un beone ‘di vino’ come Superciuk e altri squinternati che non potevano che vivere nelle nuvole dei fumetti. Nuvole? A sostenere l’iniziativa la casa editrice Astorina, le associazioni Stranenuvole, di Matera, rappresentata in piazza da Danilo Barbarinaldi e da Vitantonio Fosco e Giuseppe Lamola per gli Audaci di Laterza (Taranto).



Un segno di vitalità e di interesse tra appassionati che leggono e collezionano fumetti dalla Prima Repubblica come Romeo Gallo, che ha recuperato per l’occasione altre copie da autografare e un paio di agende 2022 di Ramarro, altro personaggio palumbiano. Naturalmente, e non avevamo dubbi, la cosa non finisce qui. E con Giuseppe Palumbo qualcosa potrebbe venire fuori prima che andrà via da Matera… L’attendono, manco a dirlo, Diabolik ed Eva Kant a bordo della superaccessoriata Jaguar E Type scura, silenziosa e scattante come nel noto film di Manetti Bros. Prossima fermata in edicola, naturalmente, il 1 marzo con l’avventura ” La memoria non mi inganna’. Ma attenti all’ispettore Ginko…incaricato di recuperare il bottino, come Diabolik, naturalmente.