Occhio alla masciara…passa per Salandra e Grottole

Non è vero ma ci credo, l’antico detto popolare che è il filo conduttore della nota commedia in tre atti scritta nel 1942 da Peppino De Filippo, cade a fagiolo- come si suol dire- per annunciare l’arrivo, il passaggio e gli incontri con la ”Masciara” che si terranno da Salandra, il 28 dicembre alle 19.30 nella sala del consiglio comunale e a Grottole il 4 gennaio 2026 nella sala convegni del Castello di Sichinulfo L’occasione, che ci crediate o no, è offerta dalla rappresentazione del lavoro teatrale ” La masciara dei calanchi…e il tempo passò” del regista e scrittore di origini salandresi Francesco Sciannarella. Per alcuni era una strega,per altri una donna dedita alle pratiche magiche legate al malocchio, alla cura di malattie o alla tutela della vita dei campi per gli anziani che hanno avuto di incontrarla o di avvalersi dei suoi servigi. Ne sapremo di più dopo gli spettacoli, che gli attori hanno provato prima dell’esordio…



Sinossi de “La masciara dei calanchi… e il tempo passò”:

“Corre l’anno 1954, siamo a Salandra, in piazza Marconi, il crocevia dei salandresi che da qui passano per tornare a casa dalla campagna, ma anche per passeggiare e scambiare due chiacchiere con i compaesani, per passare il tempo, prima di tornare alla propria dimora e ricominciare, il giorno dopo, il ciclo della propria vita, fatta di lavoro, sudore e sacrifici.

È trascorso un anno dall’arrivo in paese del giovane medico condotto Giuseppe Linneo che, dopo alcune traversie, ha trovato il modo di farsi voler bene dai salandresi e non solo. Il suo cuore è stato rapito dalla bella Lucia, quella che per tutti era la masciara dei calanchi. Da allora molte cose sono cambiate. Lucia ha smesso di preparare “intrugli”, con le sue erbe mediche, e ha lasciato la sua casa nei calanchi, ma non del tutto. Di tanto in tanto va a rifugiarsi laggiù per godere del silenzio di una nostalgica solitudine. Tutto sembra andare per il meglio, ma come sempre la vita non smette mai di sorprenderci, o forse sarebbe più giusto dire di metterci alla prova.”



COME PRENOTARE

E qui di seguito le indicazioni per poter prenotare, in quanto è ingresso gratuito: “Il nascente Gruppo teatrale “Gli SCalancanti”, in collaborazione con la Proloco di Salandra, porta in scena “LA MASCIARA DEI CALANCHI… E IL TEMPO PASSÒ” una nuova avventura della masciara di Salandra.

*Domenica 28 dicembre, ore 19,00, presso la sala consiliare del Comune di Salandra. In replica domenica 4 gennaio, ore 19,00, presso la sala convegni del castello Sichinulfo a Grottole* . Ingresso gratuito con obbligo di prenotazione (l’ingresso sarà consentito solo a coloro che avranno ricevuto conferma di disponibilità).

Per prenotazioni: 328.4660912 – 320.0951050

Inviare messaggio whatsapp con dati di riferimento e indicazione dei posti richiesti.

