Leonardo, Caravaggio, Lombroso o Rembrandt, per parlare di lezioni di anatomia che lacerano tessuti, membra per mettere a nudo anche i sentimenti di una umanità che è parte della natura e con essa celebra la vita che scorre felice, si esalta o individua, si sofferma sulle sofferenze di momenti da conservare nelle pieghe della memoria. E, gratta gratta, l’ultima produzione del poeta e scrittore pomaricano Nunzio Festa ” Anatomia dello Strazzo. D’inciampi e altri sospiri”, edito da ”I quaderni del Bardo edizioni Poesia” è un inno ritmato e vivisezionato – per stare in tema- alla maestria dei chirurghi che operano da secoli sul rito dell’assalto e dello strappo del carro trionfale del 2 luglio. Quell’artistico manufatto di cartapesta creato per celebrare e trasportare la Santa Patrona di Matera, la Madonna della Bruna, che accetta con spensieratezza e rassegnazione il suo destino, di sacrificarsi in mille brandelli sull’altare della tradizione. E così il suo scheletro ligneo, che poggia sul ferro dello chassis di un vecchio camion, viene vivisezionato fino a esalare l’ultimo respiro e donando i brandelli della sua anima policroma e istoriata.



E così Nunzio annuncia, la citazione latina ”Nunzio Vobis” ci sta tutta, quali possono essere gli inciampi della vita con piccoli episodi che segnano la vita di quanti – carichi di mille energie e fibrillazioni- fanno ala attorno al carro, imprecando alla malasorte, alla dabbenaggine altrui o cogliendo al volo quell’anelito di vita che porta felicità. Tutto questo è fermento, intriso di sacro e profano, di riflessioni e di colpi di testa che si rincorrono nelle parole festiane. Per alcuni non sarà facile capirne senso e percorsi, ma per altri l’anatomia dello strazzo è uno spasso in terza dimensione…Sono momenti di ”Glorie” come riportano i versi di pagina 6 : ”…Nell’invenzione della storia converge il ricordo minimo in menzogna, la gloria, la furia del proporsi al massimo nel pessimismo: atteggiamento della lamentela in do maggiore: un attimo è profondo come l’accanimento del sole”. Ma non è il caso di abbattersi come riportato nel quadretto ” Scienze giuridiche” di un giovane impegnato in studi forensi con gli interrogativi che girano a mille dopo un sorso di caffeina ”…Potrebbe rivedersi avvocato, dirsi perseguitato, da donne quasi inesistenti. E’ il sacrificio della mamma svanire”. E il sovrapporsi di episodi e di cuciture in prosa, in anatomia dopo la vivisezione è d’obbligo la cucitura, porta alla ”Ruota della stabilità” e a catturare ” La Stella” a pagina 83. Nunzio appare rinfrancato con le note di taglio diverso di Francesco Forlani, Gisella Blanco e di Chiara Evangelista. Pezzi di uno strazzo nella scia della ”Festa” come è nel cognome dell’autore, sempre pronto a raccontare dai brandelli di una immagine, di una storia, spaccati di vita.