Nunzio V’cinz ”Pappajoll” Paolicelli ricorda don Vito Staffieri e mons Cavalla

Il ”maestro” Nunzio Vincenzo Paolicelli, noto con il soprannome di ” Pappajoll” pappagallo era un chierichetto irrequieto, con la testa alla musica e le mani alla boxe, ma a servir messa era tra i più presenti e diligenti quando celebrava don Vito Staffieri, il sacerdote materano scomparso nel 1991 all’età di 106 e per il quale l’8 giugno 2023 si è aperta la fase diocesana del processo di beatificazione e canonizzazione. A raccontarci di quella esperienza ”a devozione”, come si diceva e scriveva un tempo, è lo stesso Paolicelli, con tanto tempo dedicato alla famiglia e a sua moglie con un legame che abbraccia due secoli,e che alla Chiesa – ci ricorda- ha dato tanto a cominciare dalla cura di quella rupestre di Cristo alla Gravinella e con quella esperienza davvero unica con il regista Mel Gibson autore di ”The Passion of Christ” https://giornalemio.it/cultura/a-cristo-alla-gravinella-con-il-maestro-paolicelli-e-mel-gibson/. Poi l’impegno per la Confraternita di Gesù Flagellato e il rapporto con don Vito Staffieri, che aveva un sogno nel cassetto per i bisognosi : la Cittadella della umana e cristiana fraternità. Era una sacerdote di cuore, accanto ai giovani, alle famiglie”. E sulla strada dei ricordi ”devozionali” come ama definirlo c’è anche quello per monsignor Vincenzo Cavalla, morto a 51 anni il 14 febbraio del 1954. ” Ero di casa dall’Arcivescovo e quando si sentì male- ricorda Nunzio Paolicelli- per poi lasciare questa terra la commozione fu tanta e avvolse tutta la comunità materana. Il giorno del funerale, il 17, ricordo che pioveva e Matera c’era tutta per l’ultimo saluto a un Pastore buono, di origini piemontesi,ricordato per aver fatto del bene alla gente dei Sassi e che gradualmente si stava trasferendo nei nuovi rioni e al borgo La Martella”.



Il maestro Paolicelli ne conserva un ricordo personale. Conserva h pubblicazioni dell’Arcivescovo di Matera e Acerenza e in una foto, in bianco e nero, riferita al funerale ci elenca la folta rappresentanza ecclesiastica: Don Antonio Tortorelli, Don Luigi Paternoster, don Giacinto Paolicelli, don Damiano Lionetti, Don Vito Fontana, don Pietro Tataranni, il vescovo Giacomo Palombella e il vescovo di Asti,”se la memoria non mi inganna” mons Giacomo Cannonero, autore di una pubblicazione su mons Cavalla. Una figura, quella di monsignor Vincenzo Cavalla, ricordata nel dettaglio e rispetto con il consueto corredo d’archivio fotografico da Eustachio e Francesco Vinciguerra nel corposo libro ” MaterAnnali. Storia, eventi, curiosità e aneddoti” per le edizioni Resiliens. Quanto al maestro ”Pappajoll” autore di composizioni musicali che hanno dato lustro alla sua carriera, non dimentica l’esperienza di chierichetto e, anche via social, prega a mani giunte come gli hanno insegnato don Vito Staffieri e monsignor Vincenzo Cavalla. A devozione…



IMMAGINI VITA MONSIGNOR CAVALLA

