Amico di Ginsgber e Kerouac, stimato da Lawrence Ferlinghetti, vissuto fra i vicoli degli Stati Uniti e i boulevard di Parigi, fra miseria e poesia, Gregory Nunzio Corso ha sangue miglionichese da parte materna.

Nel noto quartiere che fu dell’emigrazione italiana negli States, Little Italy, nel 1930, Gregory Nunzio Corso vide la luce d’una vita che diventerà intensissima e molto dura, infatti, dalla diciannovenne sbarcata nell’altrettanto nota Ellis Island, Michelina Colonna, da Miglionico (Matera).

La famiglia Colonna fu una delle tante famiglie proletarie arrivate negli Usa a cercar fortuna, oppure semplicemente a cercare un miglioramento delle condizioni che sopportavano in questo caso nella via Castello della piccina Miglionico. Michelina, nata il 27 dicembre 1911 da Nunzio, contadino e facchino, figlio a sua volta di Michele e Lucrezia Terlimbacco e da Antonia Allegretti, contadina, trentaduenne, figlia a sua volta di Francesco e Carmina Consoli, si mossero in cerca della tante agognata emancipazione economica. E viaggiarono verso le Americhe con le loro 4 figliolette. Carichi di speranze e prole.

Grazie alla collaborazione dell’attento e cortese responsabile dell’ufficio anagrafe del Comune di Miglionico, Francesco Lopergolo, abbiamo appurato, intanto, che la madre del poeta Corso nacque davvero in Terra di Cencree e, ancora, nel 1911 e non nel 1912 come invece erroneamente riportato in alcune recenti ipotesi.

Comunque in America Michelina Colonna aveva sposato Sam Corso, anche lui d’origini del Meridione italiano ma in questo caso delle zolle vitali calabre. Gregory Corso all’età di due anni finì in orfanotrofio. I suoi genitori s’erano separati.

Il poeta di “Mindfield” (tradotto in italiano in “Corpo Mentale”), celebre nell’ex Belpaese per un’intervista, rilasciata a Gianni Minà in un noto programma Rai, dove era omaggiato da Fabrizio De André e Mauro Pagani e per alcune letture di Vittorio Gassman dei suoi componimenti, viene da queste origini.

La sua poesia germoglia lontano dalle geografie da mappa. I suoi versi salgono nelle strade e scendono nei viaggi faticosi di sopravvivenza e riflessioni. Vedi, su questo tema, il rapporto sempre conflittuale evidentemente con le guerre e i soprusi tutti.

Corso, autore della celeberrima “Matrimonio”, il poeta di “Gasoline”, libro con la di cui pubblicazione per esempio proprio Ferlinghetti cercava di dare un respiro economico all’autore, perfino, nell’89 in Italia ragionava dell’amico fraterno Jack Kerouac, mai seppe che la madre aveva cercato di tenerlo con sé fino all’ultimo. Né che fosse originario di queste lande.

Epperò, a vent’anni esatti dalla sua scomparsa, è giunto il tempo di rendere giustizia alla memoria. Alla verità assoluta.