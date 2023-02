Nozze d’argento …per il Premio ” Carlo Levi”

Sembra ieri, ma quest’anno il Premio Carlo Levi festeggerà il 25° anniversario nel solco della tradizione e con la novità di coinvolgere maggiormente i luoghi leviani. Il circolo culturale Nicola Panevino, presieduto dal dinamico don Pierino Dilenge, non si è mai cullato sugli allori nemmeno nei momenti difficili e si è curato di portare avanti, con le sezioni del Premio, un ”pensiero”, una ”testimonianza”- quella del medico, scrittore, artista, politico- che hanno aperto più di una finestra sul dibattito meridionalista. Tema di stretta attualità, oggi, con quella che con tanta ipocrisia viene definita ”riforma” con il percorso legato all’autonomia differenziata. Carlo Levi sempre attuale e il Premio, con tanti titoli, temi, autori, autrici, che la segreteria attende entro il 31 maggio 2023. Naturalmente le opere da presentare dovranno essere quelle pubblicate nel 2022. Alla giuria, presieduta da Raffaele Nigro, il compito di valutare le opere e designare quelle meritevoli di essere premiate. E c’è attesa per quel momento. Ma c’è tempo per conoscere nomi e giornata per la premiazione nei luoghi amati da don Carlo, che scrisse dopo quella esperienza il celebre ”Cristo si è fermato a Eboli”.



Il Premio letterario nazionale Carlo Levi, organizzato dal “Circolo culturale Nicola Panevino” di Aliano, presieduto da don Pierino Dilenge, si conferma nel tempo e si rilancia.

È stata bandita la venticinquesima edizione del concorso intitolato all’artista e scrittore torinese, autore del libro “Cristo si è fermato a Eboli”, che darà la possibilità agli scrittori di presentare le opere (entro il 31 maggio 2023) per le quattro sezioni previste (narrativa nazionale, saggistica nazionale, narrativa/saggistica Basilicata, tesi di laurea su Carlo Levi). I libri che potranno concorrere sono quelli pubblicati nel 2022.

L’evento conclusivo della manifestazione, che si terrà in uno dei luoghi leviani, con la consegna dei riconoscimenti, è previsto tra ottobre e novembre di quest’anno.



L’ultima edizione della rassegna, a novembre dello scorso anno, è stata nuovamente nobilitata da autori importanti (ad aggiudicarsi la sezione per la narrativa nazionale è stato Vittorio Sgarbi) che hanno partecipato ad un appuntamento ormai storico per la Basilicata che non è solo la consegna dei premi ma un incontro intriso di ricordi e suggestioni nel solco del “Cristo si è fermato a Eboli”.

Nel mantenere vivo il premio letterario c’è tutta la fatica e l’impegno della memoria. Grazie all’intuizione di don Pierino e al Circolo Panevino, intitolato a Nicola Panevino, magistrato antifascista trucidato dai nazisti, continuano a spalancarsi scenari inimmaginabili, dopo che Levi ha spianato la strada.

Sul palco dei vincitori si alternano intellettuali, grandi scrittori, firme note del giornalismo italiano, docenti universitari e critici letterari, ma anche giovani autori e ricercatori. Raffaele Nigro presiede, ormai da anni, la commissione valutativa del Premio. Per il 120° anniversario della nascita di Carlo Levi, lo scorso anno, il Circolo Panevino ha chiesto e ottenuto da Poste Italiane un annullo speciale riportato su una cartolina con l’immagine del mosaico di Irene Grieco, che riproduce il Telero Lucania’61 di Levi.

6 febbraio 2023

Circolo culturale Nicola Panevino

Segreteria: circolopanevino@virgilio.it; dilengepietro@gmail.com

3299636664-0835/568074

Ufficio stampa: circolopanevino@virgilio.it (338/3234516)



BANDO PREMIO LETTERARIO CARLO LEVI

XXV EDIZIONE

Art.1

Il Circolo culturale “Nicola Panevino” di Aliano (Basilicata) indice il Bando di concorso per la XXV edizione del Premio Letterario “Carlo Levi”, evento intitolato all’artista e scrittore torinese confinato e sepolto ad Aliano, autore del libro “Cristo si è fermato a Eboli”.

Art. 2

– II Concorso si articola in 4 sezioni:

– narrativa nazionale con opere pubblicate nel 2022;

– saggistica nazionale con opere pubblicate nel 2022;

– narrativa/saggistica regione Basilicata con opere pubblicate nel 2022;

– tesi di laurea su Carlo Levi discusse fino a 31 dicembre 2022.

Art. 3 – Premi

Sezione narrativa nazionale, euro 1.200 + rimborso spese viaggio per residenti fuori regione;

sezione saggistica nazionale, euro 1.200 + rimborso spese viaggio per residenti fuori regione;

sezione narrativa/saggistica regione Basilicata, 1.200 euro;

sezione tesi di laurea, euro 500 + rimborso spese viaggio per residenti fuori regione.

Art. 4 – Modalità di partecipazione

Ogni partecipante deve inviare n. 7 copie cartacee della pubblicazione in concorso, curriculum, sinossi dell’opera, dati di recapito personali. Non è richiesta alcuna quota di partecipazione.

Art. 5

Per il ritiro del premio è obbligatoria la presenza del vincitore nel giorno e l’ora (che saranno comunicati successivamente) previsti per l’assegnazione dei riconoscimenti. In caso di assenza, verrà considerato rinunciatario. A tutti i vincitori che sono residenti fuori regione verrà offerta l’ospitalità.

Art. 6

La Giuria del Premio è composta da: Raffaele Nigro (presidente); Pietro Dilenge (presidente Circolo Panevino); Giuseppe Lupo; Antonio Avenoso; Emilio Salierno; Roberto Rizzo.

Art. 7

La manifestazione conclusiva del Premio letterario si svolgerà tra ottobre e novembre 2023, in uno dei luoghi leviani.

Art. 8

I nomi dei vincitori saranno diffusi utilizzando gli organi d’informazione, i social network del Circolo culturale Nicola Panevino di Aliano e i siti degli enti che sostengono la manifestazione. Ai vincitori sarà data notizia in via diretta (e-mail e telefonicamente).

Art. 9

Le opere in concorso devono pervenire entro la data di scadenza del 31 maggio 2023 a: Circolo culturale Nicola Panevino-Segreteria Premio letterario Carlo Levi, Via Umberto I°, n.56 – 75100 Aliano (MT).

Per informazioni:

Circolo culturale Nicola Panevino, 0835/568074 / cell. 3299636664. E-mail: circoloculturalepanevino@gmail.com; dilengepietro@gmail.com.

Ufficio stampa: circolopanevino@virgilio.it (338/3234516)