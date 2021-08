Con gli occhi nel cielo stellato dei rioni Sassi, il 10 agosto a partire dalle 21.15 nella notte materana di San Lorenzo …riservata, a sogni desideri, se si riesce a intercettare a occhio nudo la scia di una stella cadente. E magari a qualcuno riuscirà di azzeccarla, guardando con fiducia al futuro. Ed è di quello che i materani,le comunità di Basilicata, hanno bisogno . Uno stimolo ulteriore a organizzarsi, tirar fuori idee, viene dall’ ‘evento ” Matera cielo stellato/a rivedere le stelle” organizzato dalla Fondazione ” Matera-Basilicata 2019”,in collaborazione con il Comune di Matera, l’APT Basilicata, il Parco della Murgia Materana e l’Associazione Volontari Open Culture 2019, con quel colpo d’occhio stellare di 600 led sul versante della Murgia e le 200 padelle su quello degli antichi rioni di tufo. E allora se avete espresso un desiderio per Matera, la Basilicata e avete un sogno, una proposta nel cassetto tiratela fuori e inviatela alla Fondazione nella forma che vorrete (posta, e mail, pagine social) Giovanni Oliva, segretario generale e direttore a interim della Fondazione, insieme al suo staff leggerà senz’altro e valuterà la possibilità di trasformare i desideri venuti da una notte di cielo stellato per rilanciare la cultura e dare continuità a un brand e a una esperienza che hanno un valore a livello internazionale. Annotate e passaparola. Il 10 agosto è vicino, come lo era stato per la esperienza del 2013, riattualizzata da Francesco Foschino , durante la candidatura di Matera a Capitale Europea della Cultura, e in occasione della Cerimonia inaugurale di Matera 2019 insieme a Saverio Tarasco e Vito Cappuccio.



L’ EVENTO

Matera cielo stellato / a riveder le stelle

La notte di San Lorenzo, 10 agosto, è la sera speciale delle stelle!

I Sassi di Matera e la musica degli artisti ci invitano a godere della volta celeste in una fusione perfetta tra cielo e terra.

Avvolti da questa speciale atmosfera, fruibile dai diversi affacci sul Sasso Caveoso – dove si spegnerà la pubblica illuminazione mentre verranno accesi dei piccoli lumi – in maniera diffusa, il cuore della città si trasformerà in un vero e proprio cielo stellato e dalla rupe della Chiesa di Madonna de Idris si leveranno le voci e i suoni degli artisti Arsene Duevi, musicista, cantante ed etnomusicologo del Togo, e Dudù Kouate, polistrumentista nato in Senegal, fusi a quelli di Valentina Pinto (in arte Midorii) cantante jazz, cantautrice e violinista, astro nascente sulla scena musicale nazionale, accompagnata dal pianista Nicola Pannarale, formati entrambi presso il Conservatorio di Matera. Un insieme di ritmi all’insegna dell’incrocio fra culture.

Ci sono tutti gli ingredienti per trascorrere una bella serata!

Info evento: Matera cielo stellato / a riveder le stelle / 10 agosto 2021

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Matera, l’APT Basilicata, il Parco della Murgia Materana e l’Associazione Volontari Open Culture 2019.

Matera Cielo Stellato®️ è un marchio registrato di F. Foschino, S. Tarasco e V. Cappuccio

a riveder le stelle



Nella serata di San Lorenzo dedicata all’osservazione della volta e delle stelle, un evento in formato diffuso nel Sasso Caveoso a Matera, che riprende l’antica tradizione di “Matera cielo stellato”, riattualizzata da Francesco Foschino nel 2013, durante la candidatura di Matera a Capitale Europea della Cultura, e poi in occasione della Cerimonia inaugurale di Matera 2019 insieme a Saverio Tarasco e Vito Cappuccio.

All’imbrunire, intorno alle 21.15, in parte del Sasso Caveoso si spegnerà la pubblica illuminazione mentre verranno accesi dei piccoli lumi, trasformando il cuore della città, fino alla Murgia, in un vero e proprio cielo stellato. Dalla rupe della Chiesa di Madonna de Idris si leveranno le voci e i suoni degli artisti Arsene Duevi, musicista, cantante ed etnomusicologo del Togo, e Dudu Kouatè, polistrumentista nato in Senegal, fusi a quelli di Valentina Pinto (in arte Midorii) cantante jazz, arrangiatrice e violinista, astro nascente sulla scena musicale nazionale, accompagnata dal pianista Nicola Pannarale, formati entrambi presso il Conservatorio di Matera. Una fusione di ritmi all’insegna dell’incrocio fra culture.

Avvolti da questa speciale atmosfera fruibile dai diversi affacci sul Sasso Caveoso in maniera diffusa, cittadini permanenti e temporanei, saranno quindi invitati a rivolgere lo sguardo dal cielo stellato della città fino in alto, per godere del cielo buio ed osservare le stelle.

“Comanda il banditore che ciascuna famiglia [dei Sassi] tramontato il sole, immediatamente dimostri il lume davanti le loro case. Onde […] pare a quelli che sono nella terza parte della città sopra il colle, di vedere sotto i piedi il cielo pieno di vaghe stelle distinte in diverse figure” (Leandro Alberti “Descrittione di tutta Italia”,Venezia, 1568)

INFO AGGIUNTIVE

Dalle 20:30 alle 22:30 resterà chiuso al traffico il tratto compreso fra Porta Pistola e Piazza San Pietro Caveoso.

L’evento sarà sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social di Matera 2019 e in diretta televisiva su TRM Network.