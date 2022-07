Notte bianca del Libro con ”Il potere della Cura”

Con una ‘lectio magistralis” di Francesco Bellusci sul tema ” La cura per rigenerare l’umanesimo e il progresso” comincia sabato 23 a Potenza la ”Notte bianca del libro festival”. Paolo Albano, curatore della rassegna, ne illustra obiettivi e contenuti. Domenica tappa a Picerno, spazio ai temi della Cura del mascheramento ”Il canto d Messalina” di Antonella Prenner”, seguito da ”Guerra e pace. Come si cura la democrazia nel XXI Secolo?” per la cura della pace con la democrazia.



LA NOTA DI PRESENTAZIONE DELL’EVENTO

Il nostro festival ha questo anno un messaggio semplice ma assai difficile da farsi entrare nell’anima e nel cuore. Vogliamo avere cura, la pura e incontaminata cura che serve a reggere la purezza delle relazioni tra gli essere umani. E da questi giorni in poi vogliamo avere una cura insensata per la Basilicata, un territorio e una comunità al centro del sud e del mediterraneo. Dobbiamo ricordarcelo ogni momento di notte quando l’ombra sembra prendere il sopravvento. L’ombra mentre tenta di occuparci non si aspetta, però, la luce che arriva lentamente e coraggiosamente a prendere il sopravvento.

Buon festival da sabato in poi con la Basilicata nel cuore

Paolo Albano

P.S. Da poche ore abbiamo avuto la conferma del patrocinio del Ministero dei Beni Culturali mentre siamo in ansia perchè domani si incomincia. Abbiamo, però, anche la gioia di incominciare perchè è sempre bello incominciare.

Vorrete essere con noi?