Noti i 10 finalisti del concorso ‘’ Pre-Testi di Teatro’’

‘’Siamo in Dirittura di arrivo’’ ci fa sapere Maria Adele Popolo, tra gli organizzatori della terza edizione del concorso ‘’Pre-Testi di teatro’’ , organizzato dall’associazione Gruppo Giano teatro,del quale abbiamo parlato nel servizio https://giornalemio.it/cultura/e-tre-avanti-con-i-pre-testi-di-teatro/. Ci sono i 10 finalisti del concorso PRE-TESTI DI TEATRO e tra questi i potenziali vincitori che metteranno in scena gli spettacoli nel mese di aprile. Tutto a suo tempo: data e luogo. “Ringraziamo tutti gli autori e le autrici – afferma Maria Adele Popolo- che ci hanno onorato inviando i loro lavori.La giuria ha effettuato una prima selezione individuando una rosa di dieci Finalisti’’

Ecco l’elenco in ordine alfabetico delle opere finaliste:

Monologhi teatrali

DIECI PAGINE di F. Sciannarella

LA TINA di E. Dini

LE CARABATTOLE DI LENA di V. Fantasia

MERCOLEDÌ di A. Piffer

ORIGAMI di M. Tonelli

Corti Teatrali

DIO di S. Ignagni

HO VISTO NINA VOLARE di S. Zappa

IL VIAGGIO di O. Picella

INFLUENCER di D. Profeta

LA CORDA di S. Dionisi