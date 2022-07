”Non ho tradito” . E Maida ricorda il patriota De Leo

Se non l’avete letto vi consigliamo di farlo. ” Non ho tradito” (altrimedia editore ) di Vincenzo Maida riscatta la figura di Vincenzo De Leo, medico e patriota, ”dalla condanna a morte al carcere, dal confino all’accusa di tradimento a Carlo Pisacane, figura di spicco delle varie insurrezioni risorgimentali, che con i ”300, giovani e forti…” come riportano i versi de ” La spigolatrice di Sapri” di Luigi Mercantini tentò di sollevare le genti meridionali. Serviva altro, a cominciare da sensibilizzazione e organizzazione, che arrivarono dopo, con le imprese del generale Giuseppe Garibaldi e le guerre nel regno delle Due Sicilie, nello Stato Pontificio con le alleanze internazionali per portare allo Stato Unitario, con tutti i contraccolpi negativi ( Brigantaggio, annessioni, depredamento di risorse) che portarono alla persistente ”Questione meridionale”. Maida, che dalla sua Montalbano Jonico spazia tra pagine di storia e figure dimenticate del passato si imbatte ,durante la pandemia, nell’ombra dell cavalier Prospero Rondinelli e insieme – è riportato nella sintesi di copertina- ripercorrono la vita di Vincenzo De Leo, l’anima della rivoluzione del 1848 a Montalbano. Il medico patriota venne incolpato di un ”presunto tradimento o comunque di un sia pure involontario coinvolgimento nella spedizione di Carlo Pisacane, trucidato dalla popolazione nella Valle di Diano a ridosso dell’abitato di Sanza (salerno) il 2 luglio 1857 . E Vincenzo, tra fatti e interrogativi, racconta come andò…Per saperlo appuntamento a Tursi sulla terrazza della casa del poeta Albino Pierro, mercoledì 27 luglio, alle 20.30. Ne parlerà con lui un altro collega,Salvatore Verde, attento ai fatti di storia locale. Da non perdere. E allargate l’invito ai giovani, che devono conoscere personaggi e fatti della nostra terra.