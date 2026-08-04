Non è Amore… tante riflessioni a Irsina per la Festa di Cristo Salvatore

La violenza alle donne, continua purtroppo, ma senza- e questo è un dato di fatto- senza risultati apprezzabili sulle cause che procurano disagi e a volte delitti efferati, con tutte le conseguenze di quante subiscono, sui loro figli e famigliari. Importante è parlarne, sensibilizzare, trovare soluzioni (l’indipendenza economica è tra queste),intervenire per tempo prima che sia troppo tardi, rafforzare il lavoro di rete tra istituzioni, associazioni di riferimento e volontariato, è comunque un dato positivo. E se accade durante la festa per Cristo Salvatore a Irsina ( Matera) la cosa rafforza la riflessione, sul piano religioso e sociale. Il 6 agosto, alle 19.30,in piazza don Vito Manfred, come ci segnala don Giuseppe Calabrese, parroco della Parrocchia Santissimo Salvatore all’Immacolata di Irsina è in programma un incontro culturale sulla ”Violenza sulle donne”. Interverranno, dopo i saluti istituzionali come da locandina, rappresentanti della società civile impegnati in vari settori dal giornalismo alla politica, dalla psicologia forense alla testimonianza di una vittima di femminicidio. Sono i giornalisti Rossella Montemurro e Francesco Giorgino(quest’ultimo da remoto a causa di impegni), Imma Di Noia psicologa forense,Teresa Bellanova ex ministra dell’agricoltura,Angelo Chiorazzo vicepresidente consiglio regionale e Raffaele Torzullo zio di Federica, vittima di femminicidio .

