Non c’è Rosa senza Isa nel roseto di San Mauritz

Questa volta il posto da visitare per la vita è la sua San Mauro Forte ( Matera). San Mauritz come abbiamo imparato a chiamarla per un gemellaggio con Saint Moritz, la rinomata località sciistica Svizzera che prima o poi si dovrà fare. E non a caso è in Svizzera come quella sorella di nome ”Rosa” dell’ultimo romanzo di Isa Grassano ”Come un fiore sul quaderno” pubblicato da Giraldi editore e che Vito Bubbico ha recensito nel dicembre scorso https://giornalemio.it/cultura/come-un-fiore-sul-quaderno-e-il-nuovo-romanzo-di-isa-grassano/ . Una ”Rosa” immaginaria, emigrata nel Paese dei quattro Cantoni, delle verdi valli, delle banche, delle case farmaceutiche, della cioccolata e di quella condizione di ”neutralità” che convince fino a un certo punto. Ma luogo di speranza, di opportunità, nel solco dell’amicizia, dei sogni che si realizzano o che si infrangono nel lago di Lugano – per restare in tema-lungo il torrente Salandrella o sulle sponde del fiume Basento.



Luoghi di vita e di memoria come Lucia, che non sa tenere un cece in bocca, ma che all’amicizia con Speranza ” zia Spery” ci tiene eccome, che si riscopre ”piccola scrivana sammaurese ” (il riferimento al piccolo scrivano fiorentino del de deamicisiano ”Cuore” ci sta) per cercare una sorella mai conosciuta e che resterà tale. Ma una sorella è sempre una sorella, inseguita cercando l’ultimo lascito di Herman Hesse nel silenzio e tra le apparizioni nella quiete di un camposanto elvetico. Una croce sopra…come ripete un luogo comune, con il sapore agrodolce, di quello che poteva essere o non è stato, sfogliando le tante missive scritte a mano, lette e rilette, fino a impararle a memoria o ricordando le pagine divertenti del diario di classe, quando i maschi la chiamavano ” mela acerba” perchè non aveva le rotondità delle donne formate. Pagine divertenti, pagini tristi e con un po’ di ironia, qualche bugia come la improvvisa diarrea…da frenare con riso in bianco condito con un filo d’olio, scritte con tanta soddisfazione che rincuorano la mente e il corpo pensando al sanguinaccio preparato dalla nonna o alle prelibatezze della buona tavola lucana nei ristoranti all’estero, come quello di Carmine.



”Come un fiore sul quaderno”, anzi come una Rosa sul quaderno, è un po’ tutto questo. Con quella voglia di viaggiare, questa volta con l’anima e tanta riconoscenza verso quelle radici che sono ben salde nel ”roseto” di amicizie, affetti e ricordi del suo paese . E una di questa anche a Lugano…che ci ricorda i versi di una nota canzone di Ivan Graziani del 1977. “…Lugano addio” cantavi mentre la mano mi tenevi “Canta con me” tu mi dicevi Ed io cantavo di un posto che non avevo visto mai…’’ come un fiore sul quaderno di Speranza.

ISA GRASSANO PRESENTERA’ IL LIBRO IL 24 FEBBRAIO A MATERA