”Non ce n’è Coviddi…”. Gianni Molinari a Matera ne parla a 5 anni dal Covid

“‘Oilloc !” l’intercalare napoletano che in italiano significa “eccolo là”. E ci sta tutto per il collega Gianni Molinari, che sabato 4 ottobre, alle 18.30,presso la Libreria Mondadori, presenterà a Matera un libro che è tanta parte della storia del BelPaese, non ancora chiusa, sulla pandemia da virus a corona e di tutte le varianti di filiera. E il titolo del lavoro, redatto con rigore e con un pizzico di ironia che non guasta, la dice tutta su quanto Gianni ha messo da parte per i protagonisti di ieri e gli analisti di oggi: ” ‘Non ce n’è Coviddi. Cinque anni di Covid: è andato tutto bene?’ (Guida Editori). La risposta è nella esperienza sul campo con l’occhio di una cronista di razza come Gianni, passato per le esperienze all’Ansa di Basilicata e a Il Mattino di Napoli, che non ha mai smesso di confutare-dati alla mano e con il beneficio del dubbio di San Tommaso- la disinformazione, per vari motivi, che purtroppo ha caratterizzato la cronaca di quegli anni. Con una Italia impreparata, tra silenzi, gabinetti di guerra pandemici, apprensioni, responsabilità e irresponsabilità rimaste nell’uscio, il business delle grandi case farmaceutiche, le campagne a vaccinarsi, i monitoraggi, i coprifuoco, gli appalti e gli scandali su mascherine e altri dispositivi di protezione. E poi le maratone tv con epidemiologi e virologi e le prese di posizione, a volte dei No Vax, riabilitati ( ci riferiamo a sanzioni e sospensioni dal servizio) dall’attuale Governo. Le immagini,i video,i post sui paradossi, gli errori, gli episodi dei medici e infermieri eroi…e poi finiti nel dimenticatoio, le illusioni senza Speranza della prima stesura del libro ”Perché guariremo”, i bollettini e i report regionali spesso senza né capo e né coda ( le statistiche devono essere una scienza esatta), il bollettino dei contagiati, dei decessi e le iniziative promozionali,ma deludenti, per indurre gli over 60 a vaccinarsi il sabato sera al Madonna delle Grazie di Matera con l’evento ”Astranight” del maggio 2021 ,di puro marketing politico sanitario, fanno parte, della cronaca tragicomica di quegli anni.



E potremmo ricordare altri episodi di quel periodo di confinamento,come si dice in italiano, o di lockdown se non potete fare a meno degli anglicismi. Gianni Molinati ha avuto il merito di riaprire quelle pagine per ricordare una esperienza di vita, vissuta da tanti, che si incrocia con i problemi della Sanità pubblica, illusa – è nei fatti- dai cantieri del Pnrr e dalle carenze oggettive di professionalità che preferiscono andare altrove o in strutture private, sostenute anche con risorse pubbliche. Siamo senza speranza…E’ sempre l’ultima a morire e con tutto quello che ne segue. Il libro con quel titolo tormentone, con o senza punto interrogativo ” Non c’è coviddi”, invita a ricordare come scrive in prefazione il professor Massimo Galli e a sorride per non piangere(?) con le efficaci vignette di Riccardo Marassi. Appuntamento a Matera il 4 ottobre, ricorrenza del patrono d’Italia San Francesco, con Gianni Molinari per un libro che è tutta salute…A parlarne con l’autore ci saranno il collega Serafino Paternoster. nel ruolo di moderatore e il dottor Franco Dimona, presidente dell’Ordine dei medici di Matera.

