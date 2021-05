La stagione del confinamento domiciliare da epidemia da virus a corona ha segnato un po’tutti, soprattutto quanti hanno una sensibilità particolare come gli artisti che si sono ‘’sforzati’’- è il termine giusto – per cercare in sé stessi o nel poco entusiasmante mondo virtuale ispirazione, entusiasmo, che solo il contatto con il pubblico puo’ dare. E così la Camera delle Arti , diretta dal maestro Francesco Zingariello, presenta il 28 maggio al teatro ‘’ Guerrieri’’ di Matera ‘’ Mi ha scelto l’arte’’. Un nuovo lavoro diretto dalla regista pugliese Grazia Coppolecchia .Sul palco si esibiranno i solisti dell’Opera Studio 2.0 con il maestro Giovanni Marsico al pianoforte e la voce narrante Maria Grazia Zingariello. E’una occasione per farsi contagiare dall’arte e dalla buona musica…



“MI HA SCELTO L’ARTE!”, IN SCENA IL 28 MAGGIO AL TEATRO GUERRIERI

LA NUOVA PRODUZIONE DE LA CAMERATA DELLE ARTI

La rinascita, il nuovo entusiasmo quando si riaprono le porte e il sipario si alza ancora. E’ questo il sentimento che pervade, “Mi ha scelto l’arte!”, la nuova produzione dal vivo de La Camerata delle Arti che andrà in scena venerdì 28 maggio alle 20 al Teatro Guerrieri in piazza Vittorio Veneto a Matera. Diretto dalla regista pugliese Grazia Coppolecchia, lo spettacolo è permeato dalla realtà legata alla pandemia descritta dallo sguardo di chi è costretto a rivedere tutte le sue scelte senza mai rinnegare, però il legame con l’arte.

“Mi ha scelto l’arte!”, come spiega nelle note di regia la stessa Coppolecchia: “Tra colori che si avvicendano e speranze tradite, ogni artista, nella piccola bottega della propria casa, ricostruisce la propria storia tra lacrime e sorrisi. Un talento. Una vocazione. Un desiderio. Una rinuncia. La rabbia e la necessità di cambiare strada. Troppe illusioni… Poi torna, all’improvviso, il fragorìo degli applausi, il profumo del sipario e l’alienazione dal sé. Tutto si compie in quell’attimo. Ne è valsa la pena continuare…”.

In scena, sul palco del teatro Guerrieri con voce narrante di Maria Grazia Zingariello, ci saranno i solisti dell’Opera Studio 2.0 e il maestro Giovanni Marsico al pianoforte.

Info e biglietti:

Posto unico: 10 euro – esclusi diritti di prevendita

www.lacameratadellearti.it

0835.264183

349.5657880

Prevendita: Teatro Guerrieri

0835.334116

GRAZIA COPPOLECCHIA, Soprano, nata a Molfetta(BA), si è diplomata in canto con il massimo dei voti al Conservatorio “N. Piccinni”, sezione di Monopoli. Ha seguito diversi Master-Class con artisti del calibro di L. Serra, K. Ricciarelli, C. Desderi, M. Pertusi, E. Mei debuttando poi in opere come “Suor Angelica”, ” Il filosofo di campagna”, ” la Bohème “. Nel ’98 ha vinto la borsa di studio per i migliori diplomati in canto “V. Gentile”.

Nel’99 ha frequentato il Laboratorio d’Opera da camera dell’Accademia Musicale Pescarese con il quale ha debuttato per L’ Ente Manifestazioni Pescaresi ne “Il filosofo di campagna” di B. Galuppi, nel ruolo di Lesbina. Ha lavorato come artista del coro al teatro Carlo Felice di Genova fino al 2004. Ha curato diverse regie di spettacoli teatrali, di musical e lirici tra le quali “Serva padrona”,”Suor Angelica”,” Bohème “”Cavalleria rusticana”, ” Pinocchio, un figlio perfetto”, ” La Bella e la Bestia”, ” Alladin”, ” Riccioli d’ oro”, ” Lo Schiaccianoci”, ” Maleficent”. É autrice di testi teatrali dei quali ha curato anche le regie: “Et voilà Amelie”, “Bronte”,” Pensieri di guerra”, ” Il libro magico”,” La vita in una favola”, ” Petite cadeau”, ” Albino Pierro e la terra di Lucania” , “Myricae” , “Manifesti futuristi” , ” L’ Eros e l’ opera”,” Carmina Burana : la storia di Federico II”. Ha collaborato come etnomusicologa con il Dipartimento di Antropologia culturale dell’Università agli studi di Bari, portando avanti un progetto del prof. G.B.Bronzini.