No Pasaran! L’eredità attuale …di Josè Ortega nelle tavole di Palumbo

Non sappiamo, al momento, quale sia il programma organizzato a Matera per il 25 aprile e se sia stato avviato un progetto di sensibilizzazione e coinvolgimento dei giovani sui temi della libertà, della pace, della difesa dei diritti costituzionali , come ripetiamo e scriviamo puntualmente, dopo ogni celebrazione commemorativa ( dal 21 settembre al 2 giugno, dalle giornate della memoria a quelle delle legalità). E questo per evitare che il clichè della ritualità, confinato spesso agli addetti ai lavori, faccia il paio con la cultura dell’apparire o del sembrare nella filiera social: uno scatto fotografico per confermare che ” c’ero anch’io…”, letture di discorsi, una corona di alloro e basta. Una prassi autoreferenziale, che vorremmo lasciasse il passo a un percorso di ricerca, responsabilità, conoscenza (in città è attiva l’Anpi, ci sono storici che hanno lavorato su questi temi) che dovrebbe essere attiva nella Città della pace e dei diritti umani, decorata con medaglia d’oro al valore civile per i fatti del 21 settembre 1943. Non ci aspettiamo che le ”spighe vuote” si riempiano immediatamente. Ma raccogliere la sfida, l’eredità che l’artista Josè Ortega, che visse 50 anni fa a Matera , parte dell’esilio dalla dittatura franchista, ci sembra doveroso.



E l’opportunità è offerta dalla mostra inaugurata a ”Casa Ortega” (la si raggiunge facilmente dalla scalinata,sottostante al muraglione di piazza Duomo) con le tavole di Giuseppe Palumbo, corredate di esaurienti didascalie che illustrano la storia di un artista sempre sul fronte della libertà e della creatività. E in una tavola , che apre questo servizio, posta su una finestra della Casa orteghiana, che dà sull’altipiano murgico, sintetizza cosa ha trovato qui e quanto , purtroppo, è stato dimenticato o volutamente ignorato per mediocrità o ignoranza. ”Io sono venuto qui -scriveva Ortega- con uno spirito assai diverso da quello che portarono i miei connazionali, loro venivano con uno spirito di conquista. Io , per difendere voi e i vostri valori che sono inestimabili e credo di aver trovato a Matera parte della mia storia. Io ho sempre pensato che voi avete una cultura, una civiltà, una sensibilità parallele alla mia”.



Davvero una traccia da cui partire e con quelle tavole segnate dal grigiore e dalla sofferenza della dittatura franchista che in Spagna sopravvisse alla seconda guerra mondiale e alle sconfitte sul campo di fascismo e nazismo . Palumbo con una efficacia descrittiva efficace e immediata ripercorre le tappe di quell’inferno, fino al Purgatorio dell’esilio in Italia, con l’esperienza nei rioni Sassi di Matera fino al ritorno in Paradiso…in Spagna e poi di nuovo in Italia e a Parigi dove morì. Il suo pensiero, la sua arte sono patrimonio degli uomini liberi, che sanno sentire, lasciare una traccia nel solco di quel ” No Pasaran” ripetuto su vari fronti .



Quella esortazione che ”la pasionaria” Dolores Ibárruri rivolse ai soldati al fronte, durante la guerra civile spagnola,per incitarli a combattere contro le truppe del generale Francisco Franco. Frase che abbiamo rivisto a metà degli anni Settanta sulle mura della Civita in occasione delle riprese del film di Francisco Arrabal ”L’Albero di Guernica”… E Josè aveva visto giusto. Un pezzo della sua eredità, che i giovani, e non solo, possono ammirare nella sua Casa ”centro di arti applicate” fino al 25 giugno, con un invito palumbista che campeggia lungo la scalinata.