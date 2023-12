No alla guerra. A Bernalda la installazione del presepe denuncia

L’opera giusta nel posto giusto…la sala Incontro, luogo di incontro- confronto. E a Bernalda l’hanno installata per denunciare con una simbologia ben armonizzata brutture, paradossi della guerra, senza distinzione di latitudini, ragiono e, purtroppo, di lutti e sofferenze. A mettersi di buzzo buono per ”disarmare” ( magari) guerrafondai di ieri, oggi e, purtroppo, di domani gli artisti Pietro Ditaranto e Franco Carella, che hanno dato fondo a creatività ma anche a disappunto per quanto avviene in danno delle popolazioni di vari Paesi. E del resto, lasciamo al corposo comunicato la descrizione di quanto ideato, gli effetti dei conflitti si notano anche da noi con l’arrivo dei migranti, i goffi e spesso ipocriti tentativi della politica dei compromessi tra grandi potenze di ridurre i danni. Cielo nero e con tante venature di grigio tinte di rosso. Ditaranto e Carella guardano, comunque, oltre l’ Orizzonte perchè la speranza è l’ultima a morire, in attesa che garriscano i colori della bandiera arcobaleno della Pace. La loro installazione al ‘Pidocchietto’, come i bernaldesi chiamano quella sala, è anche questo. E’ il loro dono, come i Magi, per l’anno nuovo, per l’Epifania che è l’ultimo giorno per vedere la mostra. E chissà che per quella data i bambini di zone in conflitto non possano tornare a giocare insieme



IL COMUNICATO STAMPA

La Natività nel dramma della guerra, il presepe-denuncia degli artisti

Carella – Ditaranto

Se l’arte è (anche) un termometro del mondo, qual è l’atteggiamento dei creativi e delle creative nei confronti della guerra? Ma soprattutto possono esimersi dal raccontarla e rappresentarla?

Ovviamente la risposta è negativa. La sperimentazione, infatti, ha sempre contraddistinto gli artisti di ogni epoca portandoli spesso a denunciare quello che nel mondo non va sollevando l’attenzione di un pubblico spesso distratto.

L’installazione vuole essere provocatoria già nel titolo “Presepe di Guerra”, ossia un’installazione che vuole essere un manifesto contro le guerre del mondo. Un’opera quindi, che prende POSIZIONE non solo verso la brutalità che imperversa in ogni guerra, ma contro la guerra quale illusoria risoluzione dei problemi.

Le forme muliebri e cangianti che prendono forma negli assembramenti polimaterici, l’uso carnale del colore, i solchi labirintici in cui gli oggetti si muovono, evidenziano come l’arte spesso tende a superare l’effimero tramutando in bellezza quello che altrimenti, presa nel suo essere materia, sembrerebbe priva di senso e inconsistente. E allora a chi demandare il compito di essere portatore di pace se non al linguaggio artistico, contenitore e cassa di risonanza di messaggi di unione, comunanza e, soprattutto, vicinanza alle

donne e agli uomini vittime della scelleratezza umana?

#lartecontrolaguerra, un pensiero che deve essere condiviso, possibile…inderogabile. Gli artisti Ditaranto e Carella l’hanno fatta propria e il loro pennello, la loro creatività…la loro loro arte è diventata l’arma che annienta ciò che è sgradevole ed orribile. Un profondo rapporto, infatti, lega ciò che viene raccontato dalle parole a ciò che è immaginabile attraverso l’opera; l’intenzione di dare forza visionaria alle immagini fa sì che esse assumono forme unite a significati nascosti ma, di forte impatto emotivo originando un’ambientazione emblematica che ha la capacità di “fotografare” l’inquietudine, lo sgomento, la sofferenza, attraverso il caos che si coglie nell’organizzazione materica dell’opera; l’escalation di colore e materia deflagra nell’energia che il presepe emana e percepibile nel suo centro dove, inevitabilmente l’occhio del visitatore è portato a soffermarsi; il riciclo creativo diventa arte dissacrante che si spinge oltre limiti, oltrepassandoli, fino a dare vita a montagne inaccessibili, invalicabili e mostruose che sembrano nascere da retaggi di paesaggi leonardeschi per animarsi a nuova vita; tratti che si inseguono a cercare l’infinito per poi ritornare ad essere molto umani e carnali.

L’astrazione non è mai facile da comprendere ma l’uso che gli artisti ne fanno attraverso le tinte forti e dominanti dei, rossi, neri e gialli, obbliga l’osservatore a cimentarsi con la visione dei mondi inesplorati e tortuosi di quest’arte e il classico non toccare diventa un divieto poco possibile da perseguire. Valore fondamentale è il rigore che è formale e concettuale insieme, ma anche quella voglia di scombinare le carte, di mescolare l’universo creando qualcosa di nuovo, di mai visto e di interessante; un percorso

creativo che nasconde brusche sterzate, inattesi inciampi e improvvise impennate come quello di ritrovarsi di fronte a una ‘capanna’ che diventa improvvisamente un baz, un enorme bottone con la scritta NO WAR da cui sta per partire un aereo da combattimento, nero come le immagini di devastazione e di guerra, nero perché è il lutto di tutta l’umanità; un gigantesco bottone dicevo con la scritta NO WAR che vorremo pigiare tutti ogni qualvolta i popoli ma soprattutto gli uomini, dimenticano la ragione.



“Volevamo rompere gli schermi e speriamo di esserci riusciti” – ammette la presidente di TerreJoniche “Il nostro compito è quello di sensibilizzare e coltivare il senso civico attraverso il linguaggio artistico. Un presepe surreale ma mai così attinente alla realtà di ciò che accade, sotto gli occhi del mondo intero, in Siria come in Ucraina… Gli oggetti perdono il loro solito valore e divengono sagome di adulti e bambini avvolti

nella disperazione che si stagliano tra le macerie di città martoriate… “Sono immagini reali e forti che tutti i giorni ci arrivano, prepotenti, dai giornali che abbiamo cercato di riprodurre grazie anche all’importante contributo di MetaChannel, nella persona di Luca Barnabà che, come sempre ci ha fortemente aiutato a rendere suggestiva la narrazione attraverso le immagini così come ringraziamo Sala Alagia che come sempre ci viene in soccorso con la grafica e Francesco Salluce che ci ha fatto dono delle locandine.

Concludo dicendo che in fondo l’arte moderna è un fenomeno tumultuoso, che si alimenta di contraddizioni, a volte incomprensibile ed incontrollabile, caratterizzata da un’esasperata e continua ricerca del nuovo, da una voglia di sperimentazione che porta all’estremo l’atto creativo. L’esaurimento delle fonti ispirative e la sostanziale consapevolezza della crisi dei linguaggi, il necessario rinnovamento dei codici espressivi, l’impellente avanzare del nuovo, il viaggio verso una modernità “rischiosa” ma ineludibile non avviene nell’indifferenza, bensì nel turbine di forti reazioni emotive e culturali di resistenza che hanno il

dovere di scatenare inevitabilmente un acceso confronto dialettico.

La sintesi di tutto ciò è forse quello che dichiara in un’intervista Oliviero Toscani, uno dei più famosi fotografi italiani, autore di famose campagne pubblicitarie all’insegna della provocazione: “L’arte contemporanea è basata sulla trasgressione, sulla provocazione. Siamo così integrati, impegnati a essere tutti uguali che la provocazione è l’unica possibilità di aprire un varco al dubbio.”