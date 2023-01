Nnaa…Anna la ”postina” di Lizzanello è tornata

Le radici non si recidono…anche se vivi lontano e hai affetti, ricordi, che ti riportano dove pagine di vita sono state scritte da antenati, con nomi e cognomi del paese di San Lorenzo. Quelli che hanno superato gli anta da tempo la ricorderanno o ne avranno sentito parlare. E’ stata per lungo tempo la postina, o la portalettere come è nel titolo del libro pubblicato da Casa Editrice Nord, di Lizzanello (Lecce) un piccolo comune del Salento, che ha tanto da raccontare , da far vedere e da gustare. E il romanzo di Francesca Giannone,che abbia scoperto in libreria, offre la possibilità per un viaggio da quelle parti, cominciando dall’archivio della memoria. E sulla fascetta che avvolge il libro sono indicati i motivi per leggerlo: Un paesino nel cuore del Salento, Una donna coraggiosa, Una emozionante storia d’amore e di riscatto…e alla fine un incontro che cambierà tante cose.

Del resto Anna, la protagonista, e con un biglietto da visita , riportato sul retro del libro, che ne ricorda il mestiere di ”portalettere”, accettò la sfida in un periodo dell’Italia dove quel lavoro ”faticoso” era per uomini. ” Non esistono portalettere donna”, le dissero, e lei sicura, decisa, raccolse la sfida rispondendo con un ” Finora”. Una donna che anticipò i tempi dell’emancipazione, affrontando la vita con fierezza. ”La portalettere” nasce -come scrive Francesca Giannone- da un biglietto da visita di cent’anni fa che ho ritrovato in un cassetto. C’era scritto: ‘Anna Allavena.Portalettere’. Così mi sono messa sulle sue tracce e ho scoperto una donna straordinaria: la mia bisnonna”



LA SINOSSI SULLA PIEGA DI COPERTINA

Salento giugno 1934. A Lizzanello, un paesino di poche migliaia di anime, una corriera di si ferma nella piazza principale. Ne scende una coppia: lui, Carlo, è un figlio del Sud, ed è felice di essere tornato a casa; lei Anna, sua moglie, è bella come una statua greca,ma triste e preoccupata: quale vita la attende in quella terra sconosciuta? Persino a trent’anni da quel giorno, Anna rimarrà per tutti ”la forestiera”, quella venuta dal Nord, quella diversa, che non va in chiesa , che dice sempre quello che pensa. E Anna, fiera e spigolosa, non si piegherà mai alle leggi non scritte che imprigionano le donne del Sud. Ci riuscirà anche grazie all’amore che la lega al marito, un amore la cui forza sarà dolorosamente chiara al fratello maggiore di Carlo, Antonio, che si è innamorato di Anna nell’istante in cui l’ha vista.

Poi , nel 1935, Anna fa qualcosa di davvero rivoluzionario: si presenta a un concorso delle Poste, lo vince e diventa la prima portalettere di Lizzanello. La notizia fa storcere il naso alle donne e suscita risatine di scherno negli uomini. ”Non durerà”, maligna qualcuno. E invece, per oltre vent’anni, Anna diventerà il filo invisibile che unisci gli abitanti del paese. Prima a piedi e poi in bicicletta, consegnerà le lettere dei ragazzi al fronte, le cartoline degli emigranti, le missive degli amanti segreti. Senza volerlo -ma soprattutto senza che il paese lo voglia- la portalettere cambierà molte cose, a Lizzanello. Quella di Anna è la storia di una donna che ha voluto vivere la propria vita senza condizionamenti, ma è anche la storia della famiglia Greco e di Lizzanello, dagli anni ’30 fino agli anni ’50, passando per una guerra mondiale e per le istanze femministe. Ed ‘ la storia di due fratelli inseparabili, destinati ad amare la stessa donna.

Anna, la portalettere, morì il 13 agosto 1961



CHI E’ FRANCESCA GIANNONE

pugliese, si è laureata in scienze delle Comunicazioni e ha studiato al Centro sperimentale di cinematografia. Trasferitasi a Bologna, ha curato la catalogazione dei trentamila volumi dell’Associazione Luigi Bernardi e ha frequentato il corso biennale di scrittura della Bottega di Narrazione ” Finzioni”. Ha pubblicato vari racconti su riviste letterarie, sia cartacee sia on line. Tornata a vivere a Lizzanello, il suo paese di origine in Salento ha continuato a scrivere e a coltivare l’alta sua grande passione, la pittura; come si può vedere nel suo sito francescagiannoneart.com, il suo soggetto di elezione sono le donne.