Nino Frassica? Parola di Marco…è la showgirl più amata dagli italiani!

E c’è da credergli se a dirlo è un fans che da Modena sa tutto, o quasi, e non si perde una fiction di don Matteo che vede il noto comico siciliano nel ruolo del maresciallo dell’Arma, Nino Cecchini, nonché passaggi televisivi, teatrali e libri, naturalmente, come è accaduto di recente a Matera nel corso delle giornate del Matera Fiction Festival https://giornalemio.it/cinema/comandi-maresciallo-nino-frassica-a-matera/. Per la verità il titolo di ”showgirl più amata dagli italiani” se lo è attribuito proprio il ‘bravo presentatore” ( ricordate Indietro Tutta? con l’allegra brigata di Renzo Arbore?) che Marco Barone ritiene surreale e trasversale e, soprattutto, originale. Il resto lo troverete nelle argute riflessioni di Marco Barone Frassica…cognome aggiuntivo meritato sul campo, per l’ammirazione spensierata che ha verso il grande Nino.



Nino Frassica, surreale e trasversale

Nino Frassica è per me il punto di riferimento della comicità italiana.

Mi fa ridere con dei semplici giochi di parole, con il nonsense (suo tratto distintivo), con delle frasi che sembrano di senso compiuto ma che in realtà lui stravolge.

La sua infinita carriera a mio modo di vedere non ha raccolto tutto ciò che avrebbe meritato; o almeno fino agli ultimi 10 anni. Ultimamente infatti buona parte della comicità ha iniziato ad evolversi verso territori che in precedenza erano stati esplorati soltanto da lui e pochi altri(ovvero il surrealismo e il nonsense). Molti dei comici contemporanei infatti si ispirano a lui e ne fanno un riferimento costante :ad esempio Valerio Lundini che è stato un suo autore in radio e che è stato lanciato proprio da lui, e Maccio Capatonda, che da qualche anno è salito alla ribalta anche sul grande schermo.

Ma dietro Nino Frassica c’è anche tanto altro: tutto ciò che fa ha molti elementi di critica sociale che, probabilmente, potrebbero sfuggire se lo si ascoltasse soltanto in maniera superficiale.

Ad esempio in diversi dei suoi sketch critica, sempre a modo suo, il mondo dei personaggi famosi, evidenziandone la superficialità, e l’incoerenza.

A tal proposito ha scritto anche un libro (il titolo,VIPP, rende bene l’idea )

Non sfugge alla sua critica anche il mondo della politica, in cui viene messa in luce ogni possibile contraddizione simpatica.

Infine il suo preferito,a mio parere, è il mondo della televisione italiana, pieno di tante storie, in cui Nino esaspera gli elementi negativi e cerca sempre e comunque di non prendere nulla troppo sul serio.

Ed è questa la cosa che più amo di Nino: il modo in cui cerca di divertire e di vedere il mondo da una prospettiva originale e mai troppo rigida.

Personalmente considero Nino come uno stile di vita, che può essere definito lo “stile Frassica”

Mi sembra anche giusto chiudere con una sua frase:

Nino Frassica, la showgirl più amata dagli italiani!