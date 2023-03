Ninì Zagaria alla guida del Centro Carlo Levi

Cambio della guardia, come si diceva un tempo, al Centro Carlo Levi di Matera. Il sodalizio culturale, nato dopo la ricostruzione del terremoto del 1980, ha un nuovo consiglio di amministrazione presieduto da Antonio ”Ninì” Zagaria, che succede a Lorenzo Rota. Il neo presidente sarà supportato nelle attività del Centro dai componenti del consiglio di amministrazione: Luigi ”Gigi” Acito, Carmela Biscaglia, Maria Antonietta Cancellaro, Filomena Patrizia Cancellaro, Adelaide Cuozzo, Mauro Fontana. Segretaria è Maria Dora Ferretti e Tesoriere Nicola Taddonio. A tutti buon lavoro , in attesa di conoscere quel programma di attività, che hanno contribuito nella storia del ” Carlo Levi” ad alimentare il dibattito per la crescita del territorio.



Il 28 febbraio u.s., il Consiglio di Amministrazione del Centro Carlo Levi di Matera ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali.

Il Centro Levi è un’Associazione Culturale costituitasi il 24 novembre 1980, data fortemente significativa in quanto giorno successivo al sisma che colpi il nostro Territorio.

Con la Ricostruzione era ancor più necessaria una presa di Coscienza Critica dei problemi della Comunità nel rispetto della pluralità delle varie posizioni politiche e culturali.

Il Centro promuove studi, ricerche, seminari, convegni, mostre ed ogni altra attività utile allo sviluppo sociale, economico e civile.

