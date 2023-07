Niente fondi per la Biblioteca di Matera. Ora sapete chi non votare …

Del resto l’allarme lanciato dalle associazioni degli Enti Locali nei giorni scorsi, sullo zero e porto zero per il fondo unico autonomie locali aveva confermato che non sarebbe uscito un Euro, pur a raschiare il fondo del barile. E così è stato. Non servite proteste, petizioni, audizioni a sbloccare una situazione ricorrente che parte dalla programmazione. Il presidente dell’Associazione amici della Biblioteca di Matera, Pasquale Doria non molla e chiede che si proceda a una variazione del bilancio regionale. Quando? Booh. Siamo in piena calura e con tanta voglia di andare in vacanza, con una campagna elettorale che ha fatto aumentare la temperatura su ritardi e penalizzazione nella Sanità e su altre voci che segnano il passo. E non chiamatelo campanile. I sagrestani, a qualsiasi parrocchia appartengano, si diano una mossa…



Biblioteca nuovamente dimenticata dalla Regione

Zero, mestamente zero. Non c’è neppure un centesimo per la Biblioteca provinciale “Tommaso Stigliani”. Il prosciugato “Fondo unico autonomie locali” (Fual), gestito dalla Regione, ancora una volta delude le speranze dei numerosi enti ormai da tempo in fiduciosa attesa di una corroborante erogazione e di una soluzione economica meno desolante. Esito rinviato, che ora non in vista, e rimarrà tale fino a quando non sarà chiara l’entità delle poste in bilancio. Senza risorse certe le intenzioni come le parole, anche le più alate, finiscono per rincorrere vanamente la concreta realtà.

Eppure, sembrava essersi aperto uno spiraglio nel corso dell’audizione avvenuta nei giorni scorsi a Potenza, nell’ambito della Commissione regionale che si occupa anche del destino della Biblioteca Tommaso Stigliani. Il clima cordiale, riservato in particolare agli “Amici della Biblioteca”, non si è tradotto nell’auspicabile trasferimento in grado di assicurare finanche la spesa ordinaria. Rimaniamo in alto mare e a nulla, quindi, è valsa l’approvazione della mozione avvenuta nei mesi scorsi all’unanimità in Consiglio regionale riguardante la valorizzazione, la riorganizzazione e il potenziamento della risorsa Biblioteca. Insomma, dalle parti del Consiglio si è levata una nuova fumata nera, nel senso che nell’assestamento di bilancio non era prevista neppure all’ordine del giorno la questione disponibilità per la Biblioteca. Manovra che, in ogni caso, non si risolve solamente con il problema della spesa ordinaria e, tuttavia, allontana la soluzione di un assetto che superi lo stato di precarietà a cadenza ormai annuale.

Tutto è iniziato nel 2014, praticamente da quando le competenze riguardanti un presidio in grado di assicurare l’elementare diritto allo studio, così come sancisce la Carta costituzionale, sono passate di colpo dall’ente Provincia alla Regione.

Rimane forse un’ultima speranza, una variazione di bilancio da proporre e possibilmente approvare in aula prima dell’interruzione delle attività istituzionali previste ad agosto. Magari ricorrendo all’anticipazione mensile di somme (in dodicesimi) per evitare il peggio. Ma, poi, bisogna onestamente chiederselo: esiste realmente questa volontà?

Pasquale Doria – Amici della Biblioteca