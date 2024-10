Nevia Mitton, profuga a Campo 65, presenta il suo libro ad Altamura

“Era buio quando il carro si mosse. Il viaggio verso la frontiera con l’Italia si svolse di notte. Mi chiedo se i miei genitori avessero scelto di partire a quell’ora tarda per non dover imprimere nella memoria la visione dolorosa del paese che si allontanava per sempre !” E’ un passaggio del libro di Nevia Mitton, istriana, profuga al Campo 65 (Centro Raccolta Profughi) che domani , 18 ottobre alle 18.00,presenta ad Altamura il suo libro “Costretti all’esilio – Memorie di una bambina istriana”. Una testimone diretta per non dimenticare e tramandare correttamente alle future generazioni il dramma dei profughi italiani del dopoguerra. L’appuntamento è presso la Sala conferenze ex Conservatorio Santa.Croce. L’evento è stato organizzato da Campo 65 Aps nell’ambito della IV Edizione di STORIE DAL CAMPO,Rassegna internazionale su luoghi e memorie del Novecento: MIGRAZIONI – “Profughi: da Caporetto a Lampedusa” , in collaborazione con la Feltrinelli Point di Altamura