E nel giorno nel Dantedì non poteva mancare la polemica social partita da una fake new e figlia dalla brutta abitudine di non andare alla fonte della notizia. Che ci sia cascato il solito Salvini non sorprende, ma che lo abbiano fatto il maggior quotidiano italiano e perfino il Ministro della cultura Dario Franceschini….fa un po’ specie. Tutti contro i soliti tedeschi che ce l’hanno con l’Italia!

Il tutto parte dalle pagine on line di La Repubblica dove appare un articolo intitolato: “Dante, l’incredibile attacco di un giornale tedesco: ‘Arrivista e plagiatore, l’Italia ha poco da festeggiare‘” che riferisce di un articolo pubblicato dal Frankfurter Rundschau del critico letterario Arno Widmann che tutto sembra tranne che un j’accuse a Dante Alighieri. Verità che piano piano che passano le ore emerge sempre più.

Sulla vicenda ha pubblicato -poco fa sul suo profilo facebook- un post abbastanza esaustivo Roberto Saviano che qui riportiamo a seguire:

“Trovo sui social un’assurda polemica su #Dante che parte da un articolo pubblicato in Germania. Vi dimostrerò come anche un ottimo articolo di analisi letteraria possa essere strumentalizzato dal più becero populismo.

Nessun attacco a Dante arriva dalla Germania, come suggerisce qualche giornalista e qualche politico, nessuna accusa di essere un plagiatore. Niente di tutto questo, nemmeno l’ombra. Solo l’incapacità di leggere e comprendere testi scritti. Vi racconto come è andata…

Conosco l’autore dell’articolo su Dante, Arno Widmann, da più di dieci anni; è uno dei più colti e sapienti critici letterari europei. Conosce la letteratura del nostro paese come pochi. Sicuramente la conosce meglio dei politici che oggi lo attaccano.

Il suo è un intelligentissimo articolo che parla dell’influenza che ebbe sulla lingua di Dante l’operazione già compiuta dai provenzali e che però lui fece lievitare, perché grazie a Dante quell’operazione non si limitò più solo all’argomento amoroso ma si allargò a tutto il resto.

E dunque, nessuna offesa a Dante nel suo articolo che, invece, è una dotta analisi non rivolta solo ai lettori tedeschi, ma a chiunque ami la letteratura.

Arno Widmann offre spunti interessantissimi sul ruolo dell’intellettuale italiano, politicamente impegnato e chiamato a esprimersi sul mondo.

Mi chiedo chi abbia tradotto l’articolo che Widmann ha scritto per il Frankfurter Rundschau, e perché abbia voluto travisarlo ed esporlo a strumentalizzazione.

E possono il ministro della Cultura Dario Franceschini e il senatore Matteo Salvini sfruttare una cattiva traduzione per ergersi a difensori della cultura italiana?

Nessuno gli ha mostrato l’articolo originale?

Non sono in grado di cercarlo online?

Ma il gioco è il solito: soffiare sull’odio antitedesco, quello basso basso, ed ergersi a difensori della cultura italiana, che andrebbe protetta in ben altro modo. Ma nel contrasto sciovinista vi è una scorciatoia furba che sempre viene percorsa per poter dire: “nessuno osi”.

Ma esattamente cosa non si deve osare? Ragionare? Riflettere? Mettere a confronto opere letterarie? Questo è il metodo per studiare i grandi intellettuali: leggerli innanzitutto, interpretare le loro parole, provare a capirli, poi paragonarli ad altri intellettuali e analizzarli nel dettaglio.

Quel “nessuno osi” usato da Franceschini e Salvini per alimentare odio xenofobo, andrebbe pronunciato quando vengono fatti tagli disgustosi a teatri, festival, progetti. Quando la cultura si considera sacrificabile, quando per Covid si chiudono le scuole mentre tutto resta aperto.

Dante è stato un intellettuale isolato, perseguitato, screditato e oggi viene difeso proprio dai Corso Donati che lo avrebbero esiliato, diffamato, isolato e ficcato all’inferno tra i falsari di parole…

Ma noi siamo diversi, e prima di twittare “in difesa della patria” andiamo alla fonte, leggiamo e ci sforziamo di capire. Così si difende la cultura che non ha patria perché appartiene a tutti.”