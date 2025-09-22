Nello spirito di Olimpia e Metapontino Occse allo Sportcity

Partecipare, confrontarsi e magari vincere, per stare bene con il corpo e la mente, sono valori che dal passato vengo riproposti nel presente con iniziative come Sportcity a Bernalda, della quale ci ha informati a cose fatte Pino Barberino animatori dell’ Occse per la Magna Grecia. Nella nota che segue evidenzia il rapporto tra cultura e sport. A Olimpia…



I MOTIVI DELLA PARTECIPAZIONE

🙄Perché una associazione culturale aderisce ad un evento sportivo?

🤝Perché a nostro avviso non si può più immaginare una manifestazione sportiva da tenersi nella nostra terra senza rendere omaggio a colui che per primo, con lo sport, portò lustro e gloria all’antica polis di Metapontion.

📽Nella video ripresa della performance, curata dal nostro team della Compagnia delle Naiadi di Metapontion, potrete trovare le risposte che cercate.

🙌Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile questo e in particolare all’associazione Metapontum, al Presidente Daniele Calvello, che da sempre garantisce assistenza e sicurezza ai nostri eventi.



💕Un grazie particolare ai rievocatori: Samuel Acito, Ilde Calvello, Silvia Quattromini, Trofimena Proto, Angela Xhoca

Testi: Barbara Lombardi

OCCSE, coltiviamo storia raccogliamo futuro

