Quante volte l’ha percorsa a piedi, battendo antichi tratturi, senza vincoli delle norme e lontano dalle aggressioni dell’uomo, chinandosi per apprezzare un fiore e la vita di una fauna stanziale di millenni, come la storia di uomini di civiltà mediterranee che con sacrificio e creatività hanno lasciato segni del loro passaggio. Giovanni Rosiello, poeta materano, con una sensibilità davvero unica, capace di assaporare briciole di pane o il fumo di camini mentre ascolta quello che la natura gli sussurra, ha dipinto lungo ”itinerari diversi” un affresco del nostro tempo, della nostra terra, tenendo nell’anima il cuore dei rioni Sassi e gli spazi liberi della Murgia. Particolari e aspetti che non sono sfuggiti a un altro materano, poeta della fotografia, come Francesco Pentasuglia che ha letto, recensito l’ultima raccolta di Giovanni ”La nuova Luce”, edito da Giannatelli Matera. “Liriche” che parlano delle pagine grigie dei nostri giorni di pane, pandemia, morte,libertà, speranza e di silenzio, necessario per riflettere, sperare, confrontarsi, costruire, ricostruire quando le ”crisi” e la ‘insensatezza” dell’uomo saranno passati. Silenzio e speranza necessari per guardare avanti con fiducia, guardandoci dentro e attorno, a quella natura che non ci abbandona-se la sapremo preservare- ma che chiede rispetto. E’ Madre Terra, come i versi brevi ma intensi che Giovanni lascia in eredità a quanti sanno, come lui, sentire, apprezzare: Aspetta La tua Murgia Con i suoi Colori. Grazie Giovanni, ”poeta dell’inquietitudine, per questo affresco dell’anima e della memoria di Matera.



IL POETA DELL’INQUIETUDINE

Giovanni Rosiello, con cui condivido l’interesse per la poesia del primo Novecento, pubblica (editore Giannatelli, cui va il merito di offrire adeguato e meritato spazio alla volontà di canto del poeta di Salandra) la sua più recente raccolta di versi: “La nuova luce “. Il libro si avvale, in copertina, dell’apporto di Pietro Paolo Tarasco, che impreziosisce la silloge con un acquerello, interpretazione pittorica della luce rappresentata, nel suo primo levarsi, dalla nera, insondabile profondità delle tenebre.

“Itinerari di versi “, è il contributo critico, sempre puntuale, di Emanuele Giordano, all’ultima fatica di Rosiello. Ma anche in “Madre Terra “, del 2019, e sempre per i tipi delle Edizioni Giannatelli, Giordano, con rigore filologico, e Tarasco, con un lavoro artistico di espressiva intensità, sono intervenuti significativamente a qualificare la raccolta, ulteriormente specificata ed arricchita da interessanti note biografiche dell’autore, segnalate da Giovanni Caserta.

Ho letto con partecipazione “La nuova luce “. Le liriche ci parlano di pane, di pandemia, di morte, di libertà, del silenzio, che tradiscono il sofferto scavo della coscienza, espresso in lapidarie trascrizioni dei suoi moti: speranze, ansia esistenziale, inquietudini. Ma c’è anche l’incupirsi della personale visione del mondo di Rosiello nel continuo ascolto della sua interiorità, che è la nostra interiorità, la condizione umana.

Alla ricerca delle radici di una millenaria civiltà, dei suoi valori storici ed artistici, ho percorso pianori e forre della Murgia Materana per decenni. Con mio grande stupore e gioia, in “Madre Terra “, leggo:

Aspetta

La tua

Murgia

Con i suoi

Colori

Scopro, così, il Rosiello vicino alla considerazione del territorio come memoria del vissuto di ciascuno. Nella stessa raccolta, belli i versi di Lucania. Essi cantano di ginestre ed emigrazioni, così come quelli appassionati di “Salandra “, sulla festa patronale, ci fanno rivivere la presenza delle festose bande da giro itineranti, con suoni squillanti, nel piccolo borgo. Ma c’è anche la rievocazione delle dolorose vicende di tanti uomini, lavoratori che, allontanati dalla comunità per una crudele necessità, ritornano nell’amato paese.

Sono gli eventi della vita che, nella versificazione di Rosiello, essenziale e scarna, rivelano l’autentica e profonda solidarietà di un umile ed umanissimo poeta. Tra le parole di quei componimenti, affiora il nostalgico recupero memoriale, il senso dello svanire delle cose belle, la consapevolezza dello scorrere ineluttabile del tempo. Cessati suoni e balli,

Nell’imbrunire della notte

Solo tu rimanevi

SALANDRA

.

Matera marzo 2022 Francesco Pentasuglia

