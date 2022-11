Nella villa comunale una parte della memoria di Matera

Prima di loro Giambattista Pentasuglia, il telegrafica dei Mille, e naturalmente l’eroe dei due mondi Giuseppe Garibaldi, che avrebbe bisogno di una pulitura e una lucidatura della sua divisa di rame. E oggi, dopo l’inno di Mameli intonato da una scolaresca dell’istituto ”Sacro Cuore, lo scoprimento dei busti in bronzo di Egidio Romualdo Duni (musicista), Luigi Guerricchio (pittore), Ettore Stella (architetto) e Carlo Levi ( scrittore, artista, politico) sono da oggi nella villa dell’Unità d’Italia di Matera per ricordare figure di personaggi illustri che, con la loro attività, hanno fatto conoscere Matera e la sua storia nel mondo. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale nel 2021 con un sondaggio popolare, è stata realizzata dall’artista Raffaele Pentasuglia per le sculture in bronzo e da Giuseppe Rizzi di Progetto Arte per i basamenti in tufo . Sul basamento dei busti sono riportate frasi del giornalista Pasquale Doria, che ricordano l’operato dei personaggi.



A presenziare all’evento, oltre ad amministratori comunali, e concittadini, anche quanti portano avanti opera e idee dei materani illustri: Saverio ”Duni” Vizziello direttore del Conservatorio ”E.R Duni”, Angelo Bianchi per il Centro ”Carlo Levi” , Antonio Guerricchio, nipote del pittore Luigi , Ettore Stella anche lui nipote dell’architetto che realizzò negli anni Cinquanta il cineTeatro “Duni” in attesa di essere riqualificato. Una inaugurazione attesa legata a un progetto di recupero della memoria avviato dall’assessora alla Cultura, Tiziana D’Oppido, e dal sindaco Domenico Bennardi. Ed è toccato al primo cittadino ricordare le finalità dell’iniziativa.



‘Il sindaco Domenico Bennardi, nel ricordare le finalità dell’iniziativa, ha annunciato che una quinta statua dedicata alla educatrice Teresa Vezzoso, che sarà collocata nel parco in corso di realizzazione nella zona nord della città, all’incrocio tra via Gravina e la nuova zona di espansione della lottizzazione ”Acquarium”. L’Amministrazione comunale, inoltre, sta vagliando altre proposte per ricordare altri ”materani” illustri. Ci piace ricordare l’appello del sindaco al rispetto delle statue, evitando di imbrattarle. Del resto c’è un impegno di videosorveglianza a scoraggiare i vandali. Con la cassetta di scambio per i libri non ci sono stati problemi. Ma un’occhiata in più da parte della Polizia Municipale non guasta…

le frasi riportate sui basamenti.



Egidio Romualdo Duni

Suadenti e balsamiche ispirate da antichissime radici con le sue note magiche conquistò la regale Parigi



Ettore Stella

Lo dice bene la sua architettura non bastano gli spazi e i volumi nulla s i risolve e non si muta il principio se della luce non trionfa la misura.



Carlo Levi

Ancora non lo sapevano di avere uguali diritti quando decise di amarle e di donare la sua esistenza a tutte le Lucanie del mondo.



Luigi Guerricchio

Ci regalò un ultimo sorriso stampato ancora sul suo viso in quella commossa sera quando pianse tutta Matera salutando tra Sassi e Piano l’ultimo cantore meridiano