Nella storica Casa Grotta la ”Magia” della fotoarte di D’Imperio e Pica

Fotoarte per passione e amore per la ” Magia di Matera e del suo territorio”, come il titolo della mostra che potrete ammirare fino a metà agosto negli spazi naturali di vico Solitario, in quel vicinato di cultura e memoria che è la ”Storica Casa grotta ” Un luogo che intende diventare, e ne ha tutte le potenzialità, uno spazio culturale aperto al ”dialogo”’ e alla ”ospitalità” di esperienze diverse come ha ricordato la dinamica Raffaella Anecchino, che gestisce la ”Casa” e quel vicinato, nati dalla lungimiranza del papà Enrico. Non perdere la memoria di una comunità, di un territorio, ma offrirla alla riflessione dei giovani sopratutto dei turisti che continuano a ricevere nel complesso l’immagine ”cartolina” di una città e del comprensorio.



Visitare la mostra, e la Storica casa grotta è colmare questa lacuna Da una parte l’arte di Nicola D’Imperio con le gravine di Monteverde, Temparossa, i frondosi ulivi e i campi di grano dei paesaggi mediterranei, raffigurati negli oli su tela, passando dagli abitati di Matera con i rioni Sassi, e da qui ai paesaggi calanchi di Craco, Pisticci, Tursi, Tricarico per citarne alcuni. E dall’altra le immagine reali, anzi iper, di Giorgio Pica con la chiesa di San Pietro Caveoso che si specchia nelle acque del torrente ”Gravina ” di Matera, le finestre con la cornice rossastra dalla foggia orientale che campeggiano a ridosso della terrazza di Palazzo Lanfranchi, un rudere nelle campagne di Irsina che esalta l’area bradanica con gli Ulivi, i campi di grano per passare nei territori brulli, ma affascinanti, di Aliano, Tursi, Grottole, Craco. Due proposte che si completano, come riportato nel catalogo pubblicato dalle Ediziioni Magister e nlle presentazioni di Enzo Varricchio e del professor Nicola Lisanti,che ha curato l’iniziativa. Annotate e visitate la mostra. Vico Solitario è in fondo a piazza San Pietro Caveoso. E’ la porta della storia della civiltà contadina, di una storia che dovete conoscere.