Nella notte del 31 luglio a Matera la magia di un sogno d’estate

Il titolo del lavoro teatrale della dinamica Carla Latorre , per quanti si sono formati con studi e letture classiche,ricorda un lavoro del commediografo inglese William Shakespeare e una composizione del musicista inglese Felix Mendelssohn.E sotto le stelle dello spicchio di cielo dell’Hotel del Campo dove, questa sera, andrà in scena ”La magica notte di un sogno di mezza estate” si avrà più di uno spunto di riflessione per rispondere all’interrogativo: ”Dove finisce la finzione del palcoscenico e dove comincia la verità? Bella domanda. Ma occorre vedere lo spettacolo..



LA SINOSSI:

Una compagnia di attori viene ingaggiata per mettere in scena uno spettacolo teatrale.

Gli attori saranno trasportati in una serie di equivoci e di malintesi e perderanno la bussola, conducendo gli spettatori in un viaggio onirico.

Attraverso i personaggi shakespeariani , il pubblico si ritroverà in un mondo di folletti e di fate dove un simpatico folletto muoverà la trama della storia.

Ma qual è il limite tra sogno e realtà?

Dove finisce la finzione del palcoscenico e dove comincia la verità?