Nella mostra un gioco con le “Figure” di Ripoli

L’invito a visitare la mostra di Raffaele Ripoli ”Figure Mediterranee” che si inaugura giovedì 8 giugno a Matera, presso lo Studio Arti Visive, è di quelli che incuriosisce sia per il tema, le proposte dell’artista che per un gioco destinato a coinvolgere i visitatori. Roba da aguzzare la vista e chi indovina, per primo, cosa c’è da mettere a fuoco in regalo uno scalda mano..di Ripoli. Ma c’è dell’altro nella mostra curata da Michele Saponaro e da Maria Angelastri. Il comunicato e le foto allegate offrono alcuni spunti. Il resto lo troverete visitando la mostra,aperta fino all’11 giugno.



Raffaele Ripoli

FIGURE MEDITERANEE

A cura di Maria Angelastri e Michele Saponaro

Matera, Studio Arti Visive

[Via delle Beccherie, 41]

9 -11 giugno 2023

INAUGURAZIONE

Giovedì 8 giugno

ore 19.00

Comunicato stampa

Giovedì 8 giugno 2023, alle ore 19.00 a Matera [Via delle Beccherie, 41], nella storica galleria Studio Arti Visive dell’artista e promotore culturale Franco Di Pede, sarà inaugurata la mostra dell’architetto cosentino Raffaele Ripoli, Figure Mediteranee con gli interventi dei curatori Maria Angelastri, Storica dell’arte dell’Accademia di Belle Arti di Bari e Michele Saponaro, già Ispettore storico dell’arte e Responsabile della comunicazione del Ministero della Cultura.

Una mostra “nata per gioco che nasconde un gioco” che i visitatori dovranno scoprire guardando attentamente dentro e fuori le tele esposte, riferendo all’autore o ai curatori, solo dopo l’inaugurazione, quello che non è passato inosservato….!

Sarà premiato con uno “scaldamano” (bozzetto originale donato dell’artista), il primo visitatore che avrà scoperto la natura del gioco, dimostrato in questo modo di possedere una spiccata capacità di osservazione.

Questa idea è nata nella testa di uno dei due curatori, Michele Saponaro, che in passato ha realizzato mostre e iniziative editoriali in forma di gioco, sperimentando un nuovo linguaggio per incuriosire e avvicinare all’arte e alla cultura un “nuovo pubblico” non aduso a frequentare musei e biblioteche.

Valgano per tutti la mostra di Luigi Guerricchio “Il Mercante della Murgia” (quaranta pastelli rappresentativi della flora, fauna, paesaggi, tradizioni popolari dell’Alta Murgia) da cui la nota ditta di carte da gioco Dal Negro di Treviso, realizzò un mazzo di carte del tradizionale gioco del “Mercante in Fiera”, rivisitato in chiave murgiana, con testi dell’antropologo Vincenzo Maria Spera o “I Tarocchi dell’Imperatore” con disegni dell’artista pugliese Vito Matera, testi di Raffaele Nigro.

Tornando alla mostra, riportiamo quanto scrive Maria Angelastri nel suo testo di presentazione pubblicato nella brochure a disposizione dei visitatori: «Ripoli si aggira tra i borghi della Calabria, come aveva già fatto per le strade di Amsterdam, o a Firenze e Roma in cui si respira l’arte in ogni pietra, sagrato o strada, con la mano che prende appunti in un frenetico trascrivere la tettonica di ogni forma, per offrire la più profonda comprensione del suo materiale, del suo significato, in un contatto vitale con il reale, che si fa ancora più stringente ora che la sua vita è a Sud, nel tempo (apparentemente) immobile della provincia italiana».

E ancora «Ripoli rivela un interesse per la forma/colore in una incessante sperimentazione sui fondamenti specifici della pittura, componendo e scomponendo i suoi borghi tra terra, mare e cielo, saldando ogni segno alla sua vocazione simbolica. Perché il colore è materico come l’arriccio delle pareti imbiancate a calce del nostro Mediterraneo, i gialli e i rossi sono colpi di sole che a mezzogiorno rende il bianco accecante e ci fa rasentare il limite di ogni muro».

La mostra resterà aperta pochi giorni fino a Domenica 11 giugno, con il seguente orario continuativo: dalle ore 10.00 alle 20.00. In galleria ad accogliere i visitatori l’artista: un’occasione unica!



Ingresso libero e gratuito

Vi aspettiamo!

Allegati: Brochure della mostra + foto delle opere esposte in mostra [selezione] + foto dell’artista.

Matera, 7 giugno 2023