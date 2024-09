Nella casa del Vate guidati da Hedonè, dio del piacere.

Per quanti come l’artista Claudio Vino si sono recati nei giorni scorsi a Gardone Riviera, nota soprattutto per il ” Vittoriale” la villa -museo- alcova del poeta Gabriele D’Annunzio, il viaggio notturno ”Hedonè” tra luci, musica e poesia ha rafforzato il legame con il pensiero e le gesta del Vate. Una esperienza che prende , immaginabile per le foto di quelle serate, tra il 29 agosto e l’11 settembre scorso, che prende i cinque sensi…e un sesto tanto caro e ragione di vita dell’autore della Pioggia nel Pineto. Nella mitologia greca Edoné (Hedoné, Ἡδονή), è una divinità di straordinaria bellezza, figlia di Eros e Psiche, che è l’incarnazione del piacere. Può essere annoverata fra le divinità dette Astrazioni. E così il percorso ha un tema, una parola e un contesto che impone, come in tutti i viaggi, una fermata, una riflessione, una contemplazione : ” Notturno” alla nave Puglia, Per te al Mausoleo,” Sospiri per te ” a La Prioria,”Fulgida Rosa, l’inizio di un viaggio’ il giardino delle rose, ” Passione riflessa” il laghetto delle Danze, ”Stringiti a me” alla Valletta dell’Acqua Savia.

“Un evento open air e multisensoriale dove i visitatori – riporta il sito- potranno ammirare l’intero parco dannunziano in una versione notturna nuova ed esclusiva. Con questo progetto il Presidente Giordano Bruno Guerri sceglie di chiudere la stagione estiva del Vittoriale, ricca di musica, spettacolo e arte, con un viaggio evocativo ed immersivo”. Da vedere per l’edizione 2025, per un viaggio cominciato due anni fa.