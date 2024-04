Nel solco di Antonio Infantino al via il Circolo Arci di Tricarico

Da parte celebrazioni, commemorazioni, convegni e le immancabili foto ricordo la maniera migliore per ricordare quanti si sono distinti per passione, ricerca, originalità, creatività e prendono spunto da quella esperienza, irripetibile per quanto si vuole, ma in grado di coinvolgere chi ha avuto modo di riflettere e andare avanti per quella strada. E’ quanto si sono impegnati a fare i promotori del circolo Arci ” Antonio Infantino” di Tricarico che, sabato 6 aprile, aprirà al vecchio frantoio di via Borgo Nuovo. Qualcuno ha i capelli bianchi o li ha persi, ma ci sono anche i giovani, che vogliono utilizzare quello spazio per incontrarsi, fare cultura, confrontarsi. Davvero un bell’esempio per superare la ”alienante” dimensione dei social, utili per quanto si vuole, ma parlare, confrontarsi è altro. Nostalgia della Prima Repubblica e di Antonio Infantino, che ha ancora tanto da insegnarci. Buon lavoro al Circolo che porta il suo nome e a Tricarico che, anche da iniziative come questa, può aprire a percorsi per valorizzare quanti hanno inciso nella storia passata e con possibili ricadute sull’offerta turistica.



L’INVITO DELLA PRESIDENTE DEL CIRCOLO

Gentilissimi,

Con la presente abbiamo il piacere di invitarvi all’inaugurazione del Circolo Arci

“Antonio Infantino”, un nuovo spazio culturale che prende vita a Tricarico, nel

vecchio frantoio di via Borgo Nuovo.

Il Circolo, che verrà inaugurato il 6 aprile 2024 alle 18:00, nasce dall’iniziativa di

un gruppo di ragazze e ragazzi uniti dalla volontà di creare un punto di incontro

aperto a tutti coloro che desiderano contribuire alla promozione della cultura,

dell’arte e della partecipazione attiva, proponendo eventi, presentazioni, mostre,

workshop, spettacoli, concerti e attività volte alla tutela della natura e del

patrimonio artistico e storico locale.

Oltre ai membri fondatori del Circolo, interverranno Agostino Cortese,

Pancrazio Toscano e il segretario regionale Arci, Ottorino Arbia, con la

moderazione di Antonio Poe.

Questo evento omaggerà Antonio Infantino a ottant’anni dalla sua nascita e sarà

un’occasione di unione per la comunità, partendo dai valori di inclusività,

partecipazione e condivisione che hanno sempre contraddistinto il Maestro.

Saremmo onorati della vostra presenza all’inaugurazione, che rappresenterà un

importante momento di incontro e di arricchimento per tutti noi.

Saluti,

La Presidente

Camilla Tedesco