Nel ”sogno” di Claudio Vino il tramonto d’autunno del Vate

Ed è più di un sogno quello che l’artista barese, con ll cuore a Matera e anima e corpo a Gardone Riviera (Brescia) in quel Vittoriale degli Italiani che il ” Vate” Gabriele D’Annunzio ha lasciato in eredità nei fatti e nella memoria a quanti non hanno portato la testa all’ammasso, come si suole dire, e vogliono vivere aldilà dei suoi inarrivabili ”eccessi” a godesi i piaceri della vita o la vita dei piaceri, se preferite. E allora quale migliore sintesi- come quella di un filmato, raccolto in un cd- utilizzando temi,cromatismi, intuizioni grafiche e provocazioni per descriverne, per capitoli e a tappe, tutto quella che ha caratterizzato l’esistenza intensa del Vate? Vino lo ha fatto con ” Sogno di un tramonto d’autunno” attingendo a piene mani nella grafica e nell’animazione la corposa produzione artistica della sua lunga stagione, apprezzata da Giordano Bruno Guerri custode dell’eredità dannunziana, riproposta con iniziative e allestimenti che creano percorsi nei percorsi. E quello di Vino, della durata di un’ora, e che invitano ad approfondire i tanti capitoli della storia del poeta, tra decadentismo ed estetismo, poesia e letteratura, irredentismo, provocazione, politica e amatore sfrenato per alcuni, per il gran numero di donne italiane e straniere passate per la sua alcova, cultore dell’Eros per altri, è un interessante strumento per apprezzare albe e tramonti del Vate. I nomi delle donne descritte, amate, piegate ai suoi piaceri,a volte deluse e illuse, i voli provocatori su Vienna e la rivoluzione della Costituzione per la Repubblica del Carnaro sulla Fiume irredenta, il continuo spostarsi (laddove conveniva per mantenersi) da una città all’altra d’Europa, le frizioni con il Duce del fascismo circa le perplessità di allearsi con Hitler e di entrare in guerra con la Germania confermano l’attualità di un pensiero che ha lasciato ”Il piacere” nello stillicidio lento ma poetico di una pioggia nel pineto…E Claudio Vino ci corre volentieri a piedi nudi nel solco di una memoria dannunziana, segnata da tante muse in versi, note, immagini che attendono il visitatore nella sua casa museo.

