Nel segno delle Muse il Festival degli autori

Spazio alla creatività, allo studio, alla ricerca e a tanta passione, quella per la cultura, nel Festival degli autori che si terrà l’8 marzo a Rionero in Vulture, su iniziativa del Centro Studi Leone XIII. Al Bocciodromo si potranno ammirare non solo le produzioni di 60 espositori ma anche di interloquire con loro su esperienze, tecniche e conoscere le motivazioni che hanno portato a pubblicare un libro, dipingere un quadro, comporre una musica dedicata. Spunti per quanti hanno le stesse ”sensibilità” o per altri che sono ”tabula rasa” (un po’ di latino ci sta) quanto ad arte da imparare e mettere da parte… Esperienze dirette, ispirate dalle Muse ( erano nove e tutte figlie di Zeus), che non si trovano nella dimensione virtuale o del modaiolo metaverso. Ma solo tra gli autori, con un festival tutto per loro…



Festival degli Autori.

Prenderà il via Venerdì 8 Settembre 2023 alle ore 17, nel Bocciodromo adiacente alla villetta stazione ferroviaria di Rionero in Vulture, il 1° Festival degli Autori, promosso dal Centro Studi Leone XIII, per la regia di Antonio Romano, esponente dell’Associazione da lunga data.

Sono circa 60 gli espositori, interni ed esterni alla nostra struttura, tra editori, scrittori, pittori, scultori ed altri artisti impegnati in varie forme, non in competizione ma in relazione, non per primeggiare ma per fare rete, non solo per vendere ma principalmente per esporre produzioni come protagonismo dell’arte. E si sa, l’arte guarda il passato, il presente ed è sicuramente in grado di anticipare il futuro. Molto spesso l’arte si fa profezia, vede ed anticipa il futuro e lo guarda con occhi espressivi e con piglio esperto. E’ ciò che il cuore e l’intelletto vogliono. Perciò si impegna e sacrifica tempo e denaro per migliorare il mondo e magari dargli un senso.

Pittura, scultura, saggistica, letteratura con le sue varie forme di poesia, di narrativa, di saggistica, di storia sono lì, al Festival degli Autori, anche per indicare strade alternative, anche per indirizzare verso un futuro diverso, magari alternative possibili capaci di indicare prospettive coraggiose. La cultura, come scrive Patrizia Del Puente dell’Università di Basilicata, è libertà. La cultura rende liberi.

E’ possibile arrivare con l’arte nel Mezzogiorno a mercati culturali nazionali ed internazionali? Ce la mettiamo tutta. E siamo pronti a scommettere.

Pasquale Tucciariello

Presidente Associazione Centro Studi Leone XIII Ets