Nel segno dell’amicizia ( Philia) la giornata europea Occse dell’Archeologia

I soci del sodalizio che a Metaponto stanno portando avanti,passo dopo passo, e con tanto consenso il progetto di valorizzazione della Magna Grecia e in particolare di una figura di elevato spessore culturale come Pitagora, terranno domenica 14 giugno a Torremare di Metaponto un evento incentrato su amicizia, percorsi di conoscenza ellenistica e di solidarietà. Pino Barberino e gli altri soci, freschi del patrocino europeo dell’evento, hanno fatto davvero le cose in grande. Manca solo il cartello all’ingresso di Metaponto …”La città dove Pitagora continua a vivere”. E magari con scritta trilingue: italiano, greco e inglese. Pensaci Pino…



COMUNICATO STAMPA

LA MAGNA GRECIA CONQUISTA L’EUROPA: A METAPONTO LA CULTURA AVANZA TRA ARCHEOLOGIA, SOLIDARIETÀ E IL PRESTIGIOSO PATROCINIO DEL CONSIGLIO D’EUROPA

METAPONTO (MT) – Un riconoscimento straordinario che consacra il territorio della Magna Grecia sul tetto d’Europa. In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, l’Organizzazione per la Crescita Culturale sociale ed Economica (OCCSE) della Magna Grecia annuncia con immenso orgoglio il patrocinio del Consiglio d’Europa per le proprie attività di tutela e valorizzazione nell’ambito delle giornate Europee dell’Archeologia. Un traguardo storico che dimostra come la cultura millenaria di questo territorio continui ad avanzare, ponendo radici sempre più profonde e solide proprio qui, a Metaponto, nel cuore pulsante della storia europea.

Domenica 14 giugno, il Complesso Monumentale di Torremare e il CineTeatro “MICRON” di Pitagora diventeranno il palcoscenico di un evento monumentale, capace di unire la grandezza del passato, la potenza del cinema e un profondo messaggio di solidarietà internazionale.

Questo successo eccezionale porta una firma ben precisa: quella dei soci dell’OCCSE. L’organizzazione desidera rivolgere il più sentito e commosso ringraziamento all’operato, alla dedizione instancabile e al lavoro straordinario di tutti i soci. Con il loro sacrificio quotidiano, i membri dell’associazione hanno superato con coraggio e determinazione difficoltà logistiche, ostacoli burocratici e resistenze locali. Barriere che, al contrario e con ogni evidenza, trovano invece asilo, ascolto e massima valorizzazione nelle istituzioni europee, pronte a riconoscere il valore universale del progetto culturale di Metaponto.

Il programma della giornata di domenica 14 giugno:

• Ore 18:00 | Complesso Monumentale di Torremare – Visita guidata: Un viaggio nel tempo alla scoperta delle affascinanti e imponenti strutture archeologiche del castello, eretto nell’XI secolo, simbolo di stratificazione storica e rinascita.Ore 19:00 | CineTeatro MICRON – Proiezione del film “ETEROS EGO”: Il tempio della cultura intitolato a Pitagora ospiterà la proiezione della pellicola di grande successo in lingua originale greca con sottotitoli in italiano. L’evento sarà introdotto dal Prof. Giancarlo Antonucci, Presidente del Dopolavoro Filellenico di Taranto, che guiderà il pubblico nei segreti di questo avvincente thriller incentrato proprio sugli insegnamenti del maestro Pitagora.Ore 21:00 | Degustazione e Philia: La serata si concluderà celebrando il valore sacro dell’amicizia (Philia) con un viaggio sensoriale nei sapori della Magna Grecia, attraverso la degustazione di vini pregiati e prodotti tipici locali.La cultura sposa la solidarietà

La grandezza di questo appuntamento europeo si riflette anche in un enorme gesto di solidarietà. Tutti gli utili della giornata saranno interamente devoluti a Save the Children, a sostegno dei bambini della striscia di Gaza, vittime inermi di una situazione disumana e inaccettabile. La cultura a Metaponto non è solo memoria, ma uno strumento vivo per cambiare il presente.

L’OCCSE invita i cittadini, i media e gli appassionati a partecipare a questo evento di portata internazionale.

Perché dove c’è cultura, c’è il futuro dell’Europa.



Giuseppe barberino

Presidente

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Email: occse.magnagrecia@gmail.com