Nel ricordo di Dimitri la giornata mondiale della lingua greca a Metaponto

Domenica 8 e lunedì 9 febbraio per l’Associazione Occse e per Metaponto è una doppia festa, sia perché ospita la giornata mondiale della lingua greca e sia perché i lavori saranno dedicati a Dimitri Mavratzotis, artefice del gemellaggio tra Samos e Metaponto. E questo aspetto rafforza rapporto e ruolo .con quella figura davvero unica che fu il matematico e filosofo Pitagora, che è al centro delle attività portate avanti dal sodalizio presieduto da Giuseppe Barberino. La due giorni a Torre di Mare sarà caratterizzata, come riporta il comunicato stampa, da un programma interessante incentrato sul tema ‘’ Il volto di EIRENE: la pace, ponte tra Oriente e Occidente”. E su questo c’è tanto da dire e da fare, vista l’attualità delle tante crisi e conflitti che si affacciano o interessano, per disegni politico finanziari internazionali, il Mar Mediterraneo



COMUNICATO STAMPA

METAPONTO – Castello di Torremare | 8–9 febbraio 2026

GIORNATA MONDIALE DELLA LINGUA GRECA

Dedicata al compianto Dimitri Mavratzotis, artefice del gemellaggio tra Samos e Metaponto

“Il volto di EIRENE: la pace, ponte tra Oriente e Occidente”

Metaponto si prepara a diventare, ancora una volta, crocevia di civiltà, dialogo e memoria, ospitando l’edizione 2026 della Giornata Mondiale della Lingua Greca, uno degli appuntamenti culturali più significativi nel panorama del Mediterraneo.

L’evento, che si svolgerà l’8 e il 9 febbraio 2026 nella suggestiva cornice del Castello di Torremare, è dedicato alla memoria di Dimitri Mavratzotis, figura di straordinario valore umano e culturale, instancabile promotore del gemellaggio tra Samos e Metaponto, emblema dell’unione tra Grecia e Magna Grecia.

Il tema scelto per questa edizione, “Il volto di EIRENE: la pace, ponte tra Oriente e Occidente”, richiama con forza l’attualità del messaggio ellenico: la pace come fondamento di civiltà, armonia e convivenza tra i popoli, in un tempo storico che chiede con urgenza visione, cultura e responsabilità.



DOMENICA 8 FEBBRAIO – ore 17.30

La giornata inaugurale sarà aperta dalla solenne accensione della fiamma pitagorica a cura delle Naiadi di Metapontion, rito simbolico che richiama l’eredità filosofica e spirituale di Pitagora.

Seguiranno i saluti istituzionali di autorevoli rappresentanti regionali e internazionali, tra cui i Consiglieri Regionali Nicola Morea, Domenico Raffaele Tataranno e Piero Marrese, il Sindaco di Samos Paris Papageorgiu, la Dott.ssa Roula Stefanaki e Padre Angelo Cipollone.

Momento di grande intensità emotiva sarà l’intervento straordinario del Coro Polifonico Alleluia, diretto da Mariella Galasso, con l’esecuzione degli inni greco, italiano ed europeo, potente simbolo di unità e fratellanza.

La serata proseguirà con interventi di rilievo culturale e accademico, tra cui Maria Koutra, Alfredo Bianchi, Carmen Galluzzo Motolese, Michele Corsini e Cristina Gessi, e con le performances artistiche “Omaggio a Pitagora” della Compagnia delle Naiadi di Metapontion.

A conclusione, degustazione enogastronomica come ulteriore espressione dell’identità mediterranea.

LUNEDÌ 9 FEBBRAIO – ore 9.30

La seconda giornata sarà dedicata al mondo della scuola e della formazione, con la partecipazione della Rete di scopo “Pitagora Network”, autentico laboratorio di dialogo educativo tra territori.

Dopo la riaccensione della fiamma pitagorica e i saluti delle autorità greche e scolastiche, spazio ai lavori realizzati dagli studenti, alle riflessioni su Eirene e Polemos – Pace e Guerra, e al rapporto tra musica, armonia e cosmo.



Gran finale con la rievocazione storica dedicata ad Alexidamos, atleta di Metaponto e vincitore dei Giochi Pitici, a testimonianza di una storia che continua a parlare al presente.

Un evento di respiro internazionale

La Giornata è realizzata con il sostegno e la collaborazione di numerosi partner istituzionali e culturali, tra cui la Municipalità di Samos, la Regione Basilicata, la Provincia e il Comune di Matera, l’Università della Basilicata, la Comunità Ellenica “Maria Callas” di Taranto, il Club UNESCO Taranto, l’Ambasciata di Grecia in Italia e molte altre realtà impegnate nella valorizzazione della cultura ellenica.

Per la prima volta, l’iniziativa nasce in piena sinergia con la Comunità Ellenica “Maria Callas” di Taranto, rafforzando ulteriormente il dialogo culturale tra le comunità gemellate di Samos e Metaponto-Bernalda.

Un appuntamento che non è solo celebrazione, ma atto culturale e politico nel senso più alto del termine: dove c’è lingua, c’è memoria; dove c’è memoria, c’è pace.

Dove c’è cultura, c’è OCCSE.