Nel paese dei murales l’arte moderna delle ”Postazioni di Pace”

Quanti ancora non hanno visitato Sant’Angelo Le Fratte, il piccolo ma suggestivo centro del Potentino, a ridosso della Campania, noto per i murales e le cantine, offre in questo fine settimana un motivo in più per farlo. Sabato 17 dicembre a Palazzo Galasso si inaugura la Mostra d’arte moderna e contemporanea “Postazioni di Pace”, caratterizzata dalle opere degli artisti Pietro Ditaranto, Teri Volini, Luciana Coletta, Gino Cafarelli e Michele. Generi e temi diversi , ma tanto colore, nelle produzioni degli artisti, che potranno essere ammirate fino al 10 gennaio 2023.Tra di loro l’avvocato artista di Bernalda, Pietro Ditaranto, che presenta lavori incentrati su un nuovo filone di ricerca: dal riuso di manufatti tornati a nuova vita e significati alle dinamiche del Creato e della vita, visti da chi cerca l’arcobaleno della pace, dell’amore e dell’amicizia.



L’inaugurazione della mostra getta un ponte di collaborazione tra le due province. Interverranno, oltre al dinamico sindaco di Sant’Angelo Le Fratte Michele Laurino, che farà gli onori di casa, anche i presidenti della Provincia di Potenza Christian Giordano e di Matera, Piero Marrese e i sindaci del comprensorio della Valle del Melandro. Dopo i saluti istituzionali, come apprendiamo dalla pagina social del Comune, seguiranno gli interventi della prof.ssa Agnese Belardi, dell’ l’artista prof.ssa Terri Volini (Glifi- “Le società pacifiche ancestrali e la loro arte”), e a Luciana Coletta coordinatrice e direttore artistico della manifestazione. .Maria Grazia Cianciulli modererà la serata. La critica d’arte Katya Madio presenterà le opere.Spazio anche alla musica con esecuzioni al pianoforte di Andrea Paffetti, al violino di Martina Cafarelli , che accompagneranno i brani sulla Pace recitati da Luca Cafarelli. Gli intermezzi saranno eseguiti del cantautore di pace Raffaele Mario Arteca. Interverranno anche le e Artigiane di Pace: Salotto letterario “Donata Doni” di Lagonegro, Patrizia Mazzola per le donne di solidarietà la “Nuova Cittadella” e le opere a grafite della giovane artista Ornella Anna Gaia Senesi. Natale di pace, arte e cultura a Sant’Angelo Le Fratte, capitale di pace nell’evento più atteso dell’anno.



AUTORITRATTO