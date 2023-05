Nei versi di Di Lena ”faville” di vita e denuncia

Sempre misurato, efficace, con le parole e i tempi giusti per dire quello che non va, che lo rattrista o lo entusiasma, senza girare intorno a persone, fatti, situazione e per Giovanni Di Lena bastano ”faville’ per far scattare un incendio di riflessioni. E l’ultima raccolta di poesie ”Piccole faville” ( Villani Editore) è uno scrigno di vita, che attinge a piene mani alla lunga e intensa esperienza dell’autore, culturale e di denuncia sociale che non può tacere. Sempre attuale sull’onda dei ricordi per una terra che a volte, in maniera ipocrita, non ricorda o fa finta di un aver un passato…e una terra ”smemorata” è una terra senza futuro. ”Così a Rocco Scotellaro” e ” Carlo , Cristo è tonato indietro” sono un po’ la chiave di lettura della desertificazione in corso, con i tanti perchè e i percorsi di ripresa sulle occasioni mancate,sommersi da celebrazioni, convegni e progetti da autoconsumo. Un brodo di coltura che fa le fortune del ”Console” imbonitore e rassicurante delle “campagne elettorali” e alfiere di un ” Vertenza Sud” che favorisce l’avanzata dei tiranni ”forti” come sempre ”dell’avallo popolare” che annovera “cani” leccapiede come ”comodi zerbini”. Pessimismo da natura ingrata ?Impregnata di quel ”familismo amorale” della Lucania banfieldana che ricompare nella ricorrenti questione morale dei giochi di potere di un comparizio e di un comarizio del focolare che scalda chi è vicino al camino, al braciere dei tizzoni ardenti o della carbonella, che alimentano la fiamma del potere per il potere, del ”do ut des”.



Ma c’è un ”Desiderio” per la voglia di ”un altrove rigenerativo” che porta – nella seconda parte della raccolta- a intime faville che incendiano il cuore, magari con i ”Capricci” d’infanzia in riva al mare o ad andare ”Oltre la nebbia” perchè i sogni- mano nella mano-possano diventare realtà, dopo il periodo di ”confinamento domiciliare” procurato dalla pandemia da virus a corona . Cuore e cielo come faccia della stessa medaglia della vita, con le stelle cadenti che destano diverse sensazioni in una ”Sera di fine agosto a Craco” o dalla panchina di ”Via Belvedere” dove siede in silenzio una coppia di innamorati o contemplando la ”Stella d’Oriente” dell’Amicizia. Ma serve silenzio …”Nessun rumore” per Giovanni che vuol starsene quieto in un angolo remoto, a fantasticare….e poi a scrivere ancora. Le faville sono un innesco formidabile, che divampa, e porta ad altri versi.