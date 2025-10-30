Nei ”Territori” di Andrea il ricordo materano di nonna Maria Felicia

Gratta gratta viene fuori la lettura antropologica legata al caso, alla ricerca e a uno scatto fotografico. Anzi, trova trova, nella cassapanca di famiglia del compagno Angelo…spunta un vecchio lenzuolo della tradizione contadina materana: u’ ghiaciaun, che si metteva sotto al materasso ”imbottito” di lana e a sua volta ricoperto da ” u’ r’nzil” il lenzuolo e d’inverno da una corposa e trapuntata ”imbottita”. E ”u ghiaciaun” intrecciato da tanti, meticolosi e amorevoli rattoppi della bisnonna Maria Felicia Di Lecce, ha ispirato l’artista tedesca Andrea Van der straeten – compagna dell’architetto materano Angelo Stagno- durante il periodo di confinamento domiciliare (per gli amanti degli anglicismi lockdown) della pandemia da covid 19 a un progetto ”Territory, territorio” che lega nel senso pieno del termine Matera all’Austria, a Vienna. Ce lo ha raccontato in piazza Vittorio Veneto, davanti a un caffè e con i ritmi lenti, che la ex capitale del divano conserva in tutte gli aspetti della vita. Così quel ”ghiaciaun” tessuto al telaio, che faceva parte della dote di tanta donne da marito del passato, riparato dopo una lacerazione,l’ennesimo buco è diventato un mosaico di vita vissuta, testimonianza di lavoro delle famiglie e di un territorio. Un lavoro riprodotto su carta fotografica speciale, come riporta nella foto del servizio.



In passato aveva realizzato un altro lavoro sulla violenza con pistole giocattolo, la protesi di un arto e una frase ammiccante ” Ti guardo negli occhi piccola” presa dal film Casablanca con Humprey Bogart e Ingrid Bergaman. E Andrea, che nella serata di giovedì 30 settembre ha programmato la illustrazione delle sue esperienze all’Archivio di Stato, https://giornalemio.it/cultura/con-territory-a-matera-il-viaggio-dartista-andrea-van-der-straeten/, parla volentieri di quanto ha realizzato in passato con una polaroid(sì proprio quelle macchine fotografiche che realizzavano uno scatto e una foto unica in tempo reale) tra i calanchi e le strade disastrate del Materano. Altri tempi ma anche quelli sono segni del territorio Andrea è davvero ipercreativa, spaziando tra le diverse espressioni dell’arte e dell’immagine. Nel 1986, quando faceva parte di un agguerrito gruppo femminista, dopo aver filmato una rock band composta da sole donne, eccola tirar fuori da una pellicola magnetica in super 8 una camicetta fatta ai ferri…che decise di inviare a un festival a tema. Sorpresa, naturalmente tra gli organizzatori, che si attendevano di visionare una pellicola e la vista fu devastante. ” Andrea questa sono io…in una pellicola intrecciata ai ferri come le maglie di un ordito”, cosa che farà più avanti con il lenzuolo rattoppato della nonna di Angelo.



Visionaria? Ma no, visto che anche su un red carpet americano la moglie del regista Wim Wenders indossò una camicetta, fatta proprio con una pellicola intrecciata. Roba da museo di arte moderna e contemporanea che da’ valore a fantasia, creatività e antropologia. La foto di ” Territory” quella del lenzuolo rattoppato della città dei Sassi è patrimonio oltre che della collezione di Andrea anche dei musei di arte moderna di Salisburgo e Linz…in attesa, chissà, di approdare in Italia, Francia, Stati Uniti o Giappone. Quell’opera ha stimolato altre menti con la passione da ”particolare” dell’immagine con un megascatto ripartito in 28 sequenze per altrettanti fortunati possessori. Chissà se un giorno non si ritroveranno per ricomporre il puzzle del lenzuolo….Magari a Matera dove il carro trionfale, osserva Angelo Stagno, dopo l’assalto e lo ”strazzo” libera tanti pezzi che possono ( mica facile) essere ricuciti sullo scheletro massiccio su quattro ruote. Ad Andrea e Angelo, una coppia dalla doppia ”A’, il compito di continuare il progetto sui ” Territory”. Li attendiamo nel 2026..