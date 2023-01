Nei Sassi il presepe di sabbia di Giovanna

Non poteva che essere un cantautore, legato alla vita dei vicinati e dei lamioni degli antichi rioni di tufo, come Pasquale Di Pede, a cogliere i tanti piccoli aspetti del quotidiano di residenti che resistono nonostante i disagi procurati da eventi che finiscono con l’alterare gli equilibri dei luoghi. E così anche i gatti, tra un miagolio e un incedere irregolare, tirano dritto davanti alla grotta di Betlemme allestita nella sua casa dei Sassi. L’esempio di Giovanna serve a quanti con tanta pazienza resistono e agli amministratori di via Aldo Moro a guardare, se hanno sensibilità e rispetto, alla storia sopratutto sociale degli antichi rioni di tufo.Per Pasquale uno spunto a comporre una nuova canzone. Vai con accordi, testo e chitarra: ”Un muschio di sabbia”…



LA RIFLESSIONE DI PASQUALE DI PEDE

Il presepe nei Sassi di Giovanna mi mi ha ispirato questo componimento*Un muschio di sabbia* Il presepe di Giovanna quest’anno ha una novità. Invece del muschio ci ha messo la sabbia. La sabbia presa dalle riprese cinematografiche che ha scatenato tanta rabbia.Il suo è un presepe nel presepe Anche i gatti hanno imparato a rispettare Si fermano a contemplare e i re magi non sono mancati dal muraglione si sono arrampicati. Giovanna ha avuto problemi a muoversi, ma non demorde.La chiamano al mattino presto a togliere l’auto. Lei non ha premura la sposta con la sua andatura. La sua casa nei Sassi si affaccia in un panorama che chiunque ama. Non la lascerebbe neanche se le offrissero un gratta-cieloLa sua location è già un gratta e vinci.La sua determinazione servirà a convincerci Che si può resistere ad abitare sperando che gli amministratori imparino meglio a governare.