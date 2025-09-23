Nei Sassi di Matera è possibile ammirare la celebre “Dalinian Dancer”, scultorea originale di Salvador Dalí

A Matera è possibile ammirare la celebre “Dalinian Dancer”, opera scultorea bronzea originale di Salvador Dalí che -si legge in una nota- “è stata esposta presso il

piazzale antistante il ristorante Madame Giulia di Via d’Addozio, 48.” Nella stessa si spiega che “L’arrivo della scultura si inserisce nel contesto della mostra Visionari, organizzata da Lart Universe, con il patrocinio del Comune di Matera ed ospitata dalla Fondazione Sassi.

La mostra “Visionari” raccoglie opere di grandi maestri come Salvador Dalí, Pablo Picasso

e Marc Chagall. In particolare, il pubblico potrà ammirare una raccolta dei disegni preparatori alla “Guernica” di Picasso, le maquette delle vetrate realizzate da Chagall per la sinagoga dell’ospedale Gerusalemme e una selezione di opere scultoree originali, litografie e pezzi unici del surrealista spagnolo Dalí.

La “Dalinian Dancer” rappresenta un omaggio al fascino che la danza, e in particolare il

flamenco, esercitò su Dalí. La scultura, caratterizzata da ampie balze che trasmettono

l’energia del movimento e da un’acconciatura raccolta che esalta la plasticità del gesto,

restituisce con forza l’immagine di una donna danzante, colta nella sua più autentica vitalità.

In occasione dell’esposizione, il ristorante Madame Giulia dedicherà, in ottobre, una serata

con un percorso gastronomico ispirato all’universo creativo di Dalí. Vito Sansanelli, proprietario di Madame Giulia, proporrà una serata speciale con un menù

dedicato a Salvador Dalí servito con una Mise en place dedicata e studiata per

l’occasione.

Il menù sarà ispirato alle opere di Dalí e al celebre volume “La cena di Gala” del 1973, in cui l’artista raccolse ricette e suggestioni culinarie.

Dalí disse: “A sei anni volevo essere un cuoco. A sette volevo essere Napoleone. E la mia ambizione è andata costantemente crescendo da allora.”

L’esperienza unirà arte e cucina: dopo la degustazione, gli ospiti potranno visitare le sale

espositive della mostra “Visionari”, vivendo un evento che intreccia estetica, gusto e cultura.

In collaborazione con il ristorante Madame Giulia, sono inoltre in programma nuove attività

legate al dialogo tra arte e cucina, con serate ed eventi che verranno annunciati nei prossimi mesi.

L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione tra Lart Universe, la Fondazione Sassi ed il

Comune di Matera che ha autorizzato l’istallazione della scultura.

La mostra è curata da Beniamino Levi, presidente di Lart Universe, da sempre promotore

della diffusione delle opere daliniane nel mondo.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare i canali social di Madame Giulia e Lart

Universe e il sito lartuniverse.com, sezione eventi. Un’occasione unica per Matera, che accoglie non solo un’opera iconica di Dalí, ma anche un dialogo innovativo tra arti visive e arte culinaria, destinato a lasciare un segno nella vita culturale della città di Matera.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.