Soldi alla mano e niente credito o prestiti, altrimenti l’attività rischia di andare in crisi. Una massima ormai secolare per quanti gestiscono attività economiche di vario tipo. E così era anche nei rioni Sassi e in quella tabaccheria di via Fiorentini dove ha operato, nel secolo scorso, ‘Rsorij du ssel’ con la rivendita di sali e tabacchi. Quel luogo ora è adibito ad altre funzioni, ma è rimasto un cimelio che Aldo Montemurro (il cognome più diffuso a Matera) ha recuperato da una impresa edilizia, che ha utilizzato quei piccoli ambienti per tanto tempo come deposito. Il cartello, oggi incorniciato che fa bella vista al caffè Sax Barisano, riporta la dicitura: ” VENDITA Esclusivamente per contanti. I signori clienti sono pregati a non chiedere prestiti e nealtri favori che distraggono il movimento commerciale. INUTILE INSISTERE. La proprietaria” .



Un cartello affisso con tanto di marche da bollo da 20 centesimi del Regno d’Italia e una data, scritta a penna, del 29 maggio 1939. Da allora, crisi a parte, quel ”non si fa credito” è stato contrassegnato in altri contesti con un ironico e paradossale che ”oggi non si fa credito domani sì” o ai ” Novantenni, accompagnati dai genitori”. Fate voi… Ma al Sax – ci racconta Aldo- passano anche i ricordi di quanti hanno frequentato la tabaccheria in epoche successive, quando c’era la dinamica Bice, poi trasferitasi con l’attività in via Fermi. La memoria della vita e delle attività dei rioni Sassi, che non si cancella. E questo non va dimenticato.