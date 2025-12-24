Natale tra stress e consumismo. Fermatevi e ascoltate…l’inverno

Neve, freddo e quella voglia di ascoltare il tempo e sé stessi, che crea un turbinio di sensazioni senza tempo. Ritratti del passato, citando le letture e le riflessioni di Charles Dickens che Armando Lostaglio ripropone nel solco della tradizione e dell’attualità. Come non dargli torto ma i tempi del consumismo e dell’ipocrisia impongono l’immediato risveglio con le calamità, i conflitti della geopolitica guerrafondaia che ha una sponda governativa da ”allineati e coperti” anche in Italia. E che dire della primigenitura natalizia dell’albero di luminarie e addobbi, con la equivoca scritta X MAS, che sta soppiantando il presepe francescano e della tradizione italiana, meridionale e lucana. Natale del passato e di un’anima della tradizione e della sincerità, che deve fare i conti con lo stress e il consumismo di oggi. Buon Natale, comunque. Di pace e serenità… Lo diciamo ma non è cosi



Elogio dell’inverno

di Armando Lostaglio

Nel “Canto di Natale” di Charles Dickens l’inverno è il palcoscenico ideale che consente la trasformazione interiore dei personaggi, simboleggia il suo potere rigenerante non solo sulla natura circostante quant’anche sulla psiche umana. Luogo privilegiato, scenografia narrativa che incarna mutazioni e possibilità di rinascita.

Per Scott Fitzgerald e i suoi “Sogni d’inverno”, le illusioni si svelano e le emozioni si congelano per ritornare a fiorire ai primi tepori della primavera.

Infatti, l’animo umano ha bisogno di sedimentare in terra fertile come piantine messe a dimora, per ritornare a vita nuova: il gelo e l’inerzia contribuiscono ad alimentare la cornice preziosa dentro e fuori di noi.

Ancora Dickens: “il Natale ha il potere di ricondurci alle illusioni della fanciullezza”. (Circolo Pickwick).

Sarà anche per questo che nei giorni che precedono la Festa più importante ed “esigente” dell’anno, la corsa diventa più frenetica che mai, mentre accoglie ed elargisce doni, come in un gioco senza frontiere, che non conosce trincee.

Sarà per quel fanciullino interiore che ci abita e che continua a spaziare – per un vizio di forma – che si corre verso l’ignoto, verso spese senza danaro oppure con soldi recuperati.

Lasciamoli fare, lo facciamo tutti. Si corre verso l’ignoto, il buco nero del consumo ci inghiotte inconsapevoli, le guerre tutt’intorno hanno catalizzato ogni stressante atteggiamento, in un gioco da ultima giostra.

Per questo è importante fermarsi, guardarsi dentro, evitare di essere complici di una realtà che ci vuole spettatori e consumatori. Saremo sempre contro ogni guerra, contro le armi e chi le produce. Il Bambino ci riconduca alla fanciullezza, senza illusioni.

Armando Lostaglio