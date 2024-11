Natale si avvicina e ” Tanto di Cappiello…” a Talia Teatro

”Con tutto il rispetto” avrebbe detto (forziamo la lingua) il grande Eduardo De Filippo ”c’è una parentela stretta tra Napoli e Matera, città del Regno delle Due Sicilie, e all’anagrafe Cupiello e Cappiello sono parenti…” Può darsi. Del resto un errore di trascrizione e le due famiglie a Natale festeggiano insieme. Ed è quello che si appresta a fare Talia Teatro che il 22 e 23 dicembre, presso l’auditorium di Madre Maria della Chiesa, riproporrà ” Natale in casa Cappiello”. Un cavallo di battaglia che ha dato tante soddisfazioni al sodalizio guidato dall’attore e regista Antonio Montemurro. Giusto 10 anni fa in occasione del ventennale di Talia Teatro venne riproposta quella scoppiettante commedia al teatro Duni…che attendiamo possa aprire, e con una adeguata gestione, quanto prima. Nel frattempo prenotatevi, come riportato nella pagina social dell’Associazione e, naturalmente, passate parola a tutti quelli che si chiamano Cappiello. Buon natale…



Natale si avvicina. Torna questo grande spettacolo teatrale che degnamente lo festeggia.

Prevendita dei biglietti :

– da oggi e fino al 25 novembre, presso il Teatro nel Sasso di Via Lombardi 35,dalle 11 alle 13.e dalle 20,30 alle 21,30;

– a partire da martedì 26 novembre, presso l’edicola di Piazza Vittorio Veneto.

Per informazioni, telefonare al 331-7995953.

Ci vediamo a teatro, Amici!



LE FOTO DEL SERVIZIO SONO RIFERITE ALLA RAPPRESENTAZIONE DEL 2014