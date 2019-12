Il Natale del passato, U’ Natel d’ quonn jar oppr(i)m, era tutta un’altra cosa e lo diciamo con cognizione di causa perchè la neve si vedeva tra dicembre e gennaio in prevalenza, faceva freddo e nonostante i pantaloni corti c’era un clima di entusiasmo e di attesa fatto con le tappe del calendario e degli usi della civiltà contadina. Vuoi perchè si preparavano cose buone dall’Immacolata( dal pane con seme di finocchio u’ f(i)cc(i)lattidd agli spaghetti con sugo di baccalà) e vuoi perchè ci preparava per allestire il presepe con carta roccia, muschio, pupi, stella cometa e prima ancora delle lampadine delle semplice candeline, facendo attenzione acchè le fiamme non si propagassero. E accanto, lo ricordiamo benissimo, un ramo di pino ritirato alla ”Forestale” o dove capitava, al quale i nostri genitori appendevano mandarini e caramelle. Le dimensioni e il contesto erano questi: presepe di buone dimensioni e albero in scala…Oggi con la commercializzazione e globalizzazione dell’evento è il contrario con tutti gli anglicismi del ridondante ” Happy Christmas” (Felice o festoso Natale) che ha soppiantato la scritta in latino del cartiglio dell’ Angelo sulla grotta di Betlemme ” Gloria in Excelsis Deo” (Gloria a Dio nell’alto dei Cieli). Era il Natale di mezzo secolo fa e,comunque, della Prima Repubblica rappresentato nelle chiese, in cattedrale con quello scultoreo e policromo di Altobello Persio o con quello vivente del Gruppo Teatro Matera ”Una cometa sui Sassi”. E a tavola il Natale, a cominciare dalla vigilia, aveva un suo rituale e un suo menù. A ricordarcelo è Angelo ” Jong(i)l ” Sarra, cultore di tradizione locale che ha riportato ricordi e impressioni in varie pubblicazioni. Eccole.Il 24 ” Si effettuava il digiuno a pranzo. La sera subito dopo cena si giocava a tombola, alla papera (il gioco dell’oca) o carte . negli intervalli si gustavano fave e ceci arrostiti, pettole, biscotti e dolci vari. Prima della mezzanotte la donna più anziana, coprendosi il capo con un velo bianco e rivolgendosi ai presenti diceva ” Fascim Natel” (Facciamo Natale) . Con il Canto del Natale (U cont du Natel) iniziava una piccola processione con capofila il bambino più piccolo della famiglia che portava in percorso Gesù bambino , consentendo a tutti di venerarlo con un bacio. I più benestant accendevano ” U’ stllicc” le stellucce, le stelle filanti. A seguire si scambiavano gi auguri”. E passiamo al 25 dicembre ” Secondo una credenza popolare dovevano essere i maschietti a fare per primi gli auguri di Natale , altrimenti portava male. Nel dare gli auguri i bambini non ricevevano soldini, ma solo qualche confetto o fichi secchi. SI consumava il pane di Natale, arricchito sulla crosta con mandorle non sgusciate”. E il 26 ” Una credenza popolare raccomandava di non consumare, in questo giorno, mandorle, nocelle e frutti che contenessero noccioli altrimenti si andava incontro alla formazione di foruncoli, in parti poco onorevoli : u frignl’ ‘nghil” sul sedere…

Naturalmente vigilia di Natale, per i credenti, a Messa e in tavola a Natale una tortiera di pasta al forno ( post ‘azz(i)s) e arrosto di agnello i dolci del periodo come cangedd, cartellate condite con miele o con vincotto, biscotti al vino o al giulebbe, frisedde alle mandorle. E come non ricordare la cara vecchia letterina con il disegno della Natività ricoperta di porporina. Era posta sotto al piatto del babbo che la sfilava per farla leggere al piccolo o alla piccola di casa, che prometteva di essere più buono e augurando a tutto nello spirito del Natale pace e serenità. Applausi, un bacio e una monetina. Altri tempi. Oggi è Natale (commerciale) già dalla fine agosto con pandori, panettoni e decorazioni pronti per l’acquisto di una scia virtuale fatta di neve, stelle e bontà. Natale senza ”amore e sapore” , forzato, e con l’interrogativo di cosa ressa tra stress, abitudini e luoghi comuni. Guardarsi dietro e dentro serve a recuperarne spirito e dimensione.Buon Natale.

N.B

Nella foto con Angelo Sarra il presepe sui Sassi di Matera realizzato dall’artista grassanese Franco Artese