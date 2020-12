La ‘grotta’ di Betlemme e nell’atrio del Cinema comunale, nel cuore del Palazzo dell’Annunziata, sul versante di Piazza Vittorio Veneto che guarda agli ipogei, all’affaccio sui rioni Sassi che si sono meritati negli anni l’appellativo di ”Città Presepe”, per quelle luci un tempo fioche che illuminavano stradine, vicinati, case, cantine, forni, frantoi e altri luoghi della civiltà contadina di un tempo. Luoghi dove il concetto di ” Natività” era davvero sentito come ricordano genitori, nonni che hanno vissuto quella attesa con fede nel solco delle tradizioni : dall’ Immacolata all’Epifania. Valori ben rappresentati nel presepe policromo cinquecentesco, scolpito da Altobello Persio e Sinnazzaro da Alessano e che l’Associazione Maria Santissima della Bruna ha voluto riproporre con le statue del presepe in cartapesta di sua proprietà, realizzato dall’artista Andrea Sansone. Una ”Natività” per il ‘Natale insieme” il programma organizzato dall’Amministrazione comunale in una fase di riflessione e di sobrietà come quella imposta dalle ristrettezze dell’epidemia da coronavirus. E quel presepe, accanto a quello allestito nelle chiese, in casa o nelle vetrine, è un simbolo fortemente identitario della cultura dell’anima e della religiosità della nostra Matera



IL COMUNICATO

L’Associazione Maria SS. della Bruna, nello spirito di collaborazione che l’ha sempre

contraddistinta, ha inteso aderire all’invito rivolto dal sindaco di Matera alle associazioni locali

per l’attivazione di iniziative atte a rendere quanto più liete possibile le prossime festività

natalizie, segnate purtroppo dai sacrifici imposti dalle disposizioni emanate per contrastare la

pandemia in atto.

In tale contesto l’Associazione ha messo a disposizione ben volentieri il presepe in cartapesta di

sua proprietà, acquistato alcuni anni or sono dall’ autore Andrea Sansone.

Le statue sono state collocate nell’atrio d’ingresso del cinema comunale “G. Guerrieri”, al di

sotto del maestoso albero di Natale realizzato sulla facciata del palazzo dell’Annunziata,

affinché chiunque passi di lì possa nutrire la speranza di un veloce ritorno alla serenità

quotidiana, con una nuova rinascita così come il significato del carro della Bruna insegna da

secoli.

Associazione Maria SS. della Bruna

Il Presidente

Dr. Bruno Caiella