Natale con l’Uomo che verrà. Ricordano Dylan e le parole di…

…Gianfranco Ravasi, cardinale cattolici tra i più letti e ascoltati, o dello scrittore russo Fedor Dostoevskij, esponente di una cultura messa all’indice con la guerra in Ucraina che tiene in bilico il Pianeta, per interessi diversi e dalla forte impronta economica, di un nuovo ordine mondiale che sta pagando gli eccessi della globalizzazione. E allora ricordare tra una nota, una riflessione un invito quale sia la riflessione del Natale, per la nascita dell’uomo nuovo, può servire a voltare pagina. Ma servono volontà, senso di responsabilità e senso pratico. Bisogna soprattutto crederci, in quella stella Cometa che illumina il percorso verso la grotta di Betlemme. Se togliamo dall’orizzonte il superagghindato e luminescente albero natalizio, estraneo alla tradizione presepiale francescana, la vedremo senz’altro. E con gli auguri da Armando Lostaglio, capace di vedere e scrivere dopo essersi soffermato sul ‘’grande schermo’’ (quanti titoli…) della vita.



Un nuovo Natale. Santo e vero

di Armando Lostaglio

Un altro Natale, come un giro di orizzonte, fa di questo inverno una quiete di Attesa. Avvento. Lunga e costante, consunta eppur vitale. E’ come misurare le gocce di un tempo che si rinnova, nonostante gli affanni degli uomini e della terra che si consuma. E l’indugio si rinnova. Il tempo dell’Attesa di un uomo che non è mai cresciuto. Proprio come il Bambino che verrà in soccorso; forse arriverà, sì, nell’aria “con tre Angeli vestiti di tuniche verdi che suonano le loro trombe e la terra intera sembra oltrepassarli e nessuno sente la musica che suonano”. Cantava così Bob Dylan, poeta americano di origini russo-ebraiche. “Tre angeli sulla strada

ognuno di loro suona un corno / vestiti di verde con le ali che spuntano fuori /Sono lì fin dal mattino di Natale”. Ribadisce il cardinale Ravasi: “Da quando si sono affacciati ad annunziare con gli altri innumerevoli colleghi la nascita di Cristo, questi messaggeri divini sono rimasti nel cielo che incombe sulle nostre città rumorose e distratte. Purtroppo il cielo si è inquinato, e non solo per le esalazioni industriali ma anche perché è stato velato dalla polvere dell’oblio dell’umanità distratta….”



L’uomo con il suo fare affannoso vive al centro del suo universo. Eppure “l’uomo non può vivere senza inchinarsi dinanzi a qualcosa. Chi nega Dio finirà con l’inchinarsi davanti ad un idolo di legno o di oro, o ad un idolo astratto.” Fa eco così un sempre inquieto Dostoevskij.

L’uomo nuovo verrà, come fa da millenni, nelle sembianze del Bambinello della mangiatoia. Verrà, a parlare degli ultimi, di questa terra che si consuma, di chi la umilia e umilia il suo prossimo. Verrà. Nonostante chi non ci crede. Nonostante chi ci crede davvero.

E intanto: “Ci attornia / questa festaiola malinconia

eppur vitale / Saluti miscredenti / confondono le luci

di replicati auguri.

Mimesi / sulla via dell’eden / disseminata di scintille / e pomi colorati / Converrà sognare per non capire?

A tutti noi, ugualmente”