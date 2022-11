Natale con l’Almanacco e le tradizioni natalizie

Un passaggio veloce (il lavoro non consente più di tanto) per salutare tanti amici, allievi e docenti, dell’Università della Terza età e dell’educazione permanente (Unitep) che ha ospitato una ”lezione” sul tema delle tradizioni, della difesa della memoria del passato, sfogliando le pagine dell’ Almanacco realizzato dal Muv, come abbiamo riportato nel servizio di presentazione https://giornalemio.it/cultura/a-ccia-appartin-unitep-nelle-radici-di-matera/. E gli spunti per sfogliarlo non sono mancati per farne una opportunità , rafforzando l’identità di Matera e l’offerta turistica, limitata spesso a una visita fugace e a una sventagliata di foto e selfies. Anche i giochi del passato rientrano tra gli usi da tramandare. Fuori carte, tombola, gioco dell’oca e, naturalmente, dolci natalizi e pettole… Al ”magnifico rettore” Costantino Dilillo l’onere di allestire tavola e tavoli.