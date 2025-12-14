Natale al ”Brancaccio” con il teatro dell’Unitep

Non è il noto teatro di Roma dove dal 2001 al 2007 fu direttore artistico il vulcanico attore Gigi Proietti, ma il nome di quel luogo e quel personaggio del teatro italiano sono legati a quanto Bruno Francione e la compagnia dell’Unitep Matera faranno martedì 16 dicembre per gli ospiti della casa di riposo ”Brancaccio” di Matera. Un appuntamento fisso , tra solidarietà, serenità,cultura che regalerà una mattinata di spensieratezza con la rappresentazione di tre atti unici brevi. Sono il Cassamortaro di e La dama delle Camelie di Proietti e Pericolosamente di E. Definito.La regia è di Bruno Nicola Francione, che ha coinvolto e formato gli attori del laboratorio teatrale dell’Unitep.Per l’Università della Terza età e della educazione permanente, presieduta da Costantino Dilillo, una ulteriore conferma del legame con il territorio e di applicazione pratica di quello che gli allievi imparano, e proficuamente, nell’ateneo dell’esperienza e della maturità.



IL COMUNICATO STAMPA

Martedì 16 dicembre 2025 alle ore 10,30 nel salone ‘Eta Beta’ della Residenza Brancaccio di Matera è in programma uno spettacolo del gruppo teatro Unitep diretto da Bruno Francione.

L’evento ricade fra le iniziative di Unitep Cultura, attività di partecipazione alla vita intellettuale, artistica, sociale e scientifica del territorio che consistono in incontri di natura formativa con il mondo del sapere.

Il laboratorio Unitep porterà in scena tre rappresentazioni teatrali dal titolo ‘Cassamortaro’, ‘Pericolosamente’, ‘La Dama delle Camelie’ con la regia di Bruno Francione.

L’iniziativa ha l’intento di coltivare l’incontro con altre realtà della nostra comunità nei valori, sempre perseguiti dall’Unitep, della solidarietà, della condivisione e della partecipazione sociale.



L’appuntamento periodico con le rappresentazioni teatrali, si inquadra nella serie di incontri che Unitep promuove per conoscere e divulgare la cultura dei nostri territori.

Unitep, Associazione di Promozione Sociale, organizza attività didattiche, formative, partecipative per la crescita culturale della popolazione di ogni età.

Matera, 12.12.2025

UNITEP APS – MATERA